Governos canadenses, de Quebec e a IBM investem em Bromont À medida que a demanda por chips continua a aumentar com os avanços da IA e da computação em nuvem, os governos canadense e de Quebec estão fazendo uma parceria com a IBM para solidificar o futuro da cadeia de suprimentos de chips na América do Norte, avançando nos recursos de montagem, testes e empacotamento na fábrica da IBM em Bromont, Quebec. As três entidades juntas investirão até CAD 187 milhões no aprimoramento dos recursos de montagem, teste e empacotamento na fábrica, permitindo que a IBM avance em sua pesquisa e desenvolvimento de métodos para manufatura escalável e outros processos avançados de montagem.

Projeto Bromont Smart Factory Bromont está embarcando em uma jornada de transformação digital, com lançamento previsto para maio de 2024, para elevar seus processos de empacotamento e testes de semicondutores à vanguarda da fabricação inteligente. Essa iniciativa criará uma base robusta de malha de dados, facilitando a integração de tecnologias avançadas de IA/ML. A fábrica inteligente permitirá o monitoramento preditivo e em tempo real para inspeções de qualidade e utilizará análise de dados de big data para prever proativamente falhas de equipamentos. Uma torre de controle também será implementada para centralizar dados e insights críticos, permitindo a tomada de decisões informadas em todos os níveis de gerenciamento. Com essas melhorias no desempenho dos ativos e no gerenciamento da qualidade, Bromont visa melhorar a eficiência operacional e a confiabilidade, estabelecendo um novo padrão no setor.