Neste desafio adaptado especificamente para agências governamentais federais, os facilitadores da IBM testam e orientam as equipes por meio de uma série de cenários de ataques cibernéticos, expondo falhas nos planos de resposta em um ambiente seguro, permitindo que as partes interessadas da agência federal aprendam as práticas recomendadas com base nos padrões do setor e em estudos de casos reais. Este cenário com foco federal usa o CISA Cybersecurity Incident & Vulnerability Response Playbook (link externo ao site ibm.com), desenvolvido de acordo com a EO 14028 (link externo ao site ibm.com), para orientar a tomada de decisões em um cenário realista de crise cibernética. As organizações do setor privado podem participar de um cenário semelhante, chamado Business Response Challenge, adaptado aos seus setores e desafios de segurança exclusivos.