Em resposta a incidentes de cibersegurança maliciosos contínuos que afetaram a infraestrutura crítica, a economia e as necessidades básicas da humanidade, o Governo Federal dos EUA anunciou a Ordem Executiva dos EUA 14028. A ordem configura uma estrutura para ajudar a proteger as organizações do setor público e privado contra a cadeia de suprimentos e outros tipos de violações.

O pedido destaca a necessidade das organizações de estabelecer padrões de segurança básicos. Também visa ajudar as organizações a se protegerem, detectarem e responderem a ameaças de cibersegurança, incutindo as melhores práticas definidas nas diretrizes do National Institute of Standards and Technology (NIST) e dos frameworks Zero Trust. Os serviços de segurança ofensiva e defensiva X-Force podem ajudar a incorporar a segurança na cadeia de suprimentos de desenvolvimento de software, ajudando a identificar e mitigar vulnerabilidades de alto risco que os invasores podem ter como alvo.