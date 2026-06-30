Juntos, cultivamos uma cultura de excelência, colaboração e melhoria contínua. Acreditamos que compartilhar feedback sincero é essencial para ajudar nossos IBMistas a desenvolver suas habilidades e elevar seu desempenho, o que é fundamental para nossa capacidade de transformar e evoluir. Nossa estratégia de Desenvolvimento de Performance estabelece um framework claro para performance, para que cada IBMista saiba o que se espera dele, como está se saindo em relação a essas expectativas e o que precisa fazer para melhorar, garantindo consistência e transparência.

Estamos transformando e desenvolvendo continuamente nossos talentos por meio de uma combinação de contratação baseada em habilidades e aprendizado avançado para criar uma empresa que prioriza a IA. Em 2025, concentramos nossos esforços no desenvolvimento de habilidades em áreas essenciais, como consultoria e expertise técnica, além de ampliar nossa capacidade em mercados e fluxos de trabalho de importância estratégica. Temos o compromisso de aprimorar e requalificar nossa força de trabalho, com forte ênfase na capacitação em IA, e nossas plataformas digitais de aprendizado e carreira foram desenvolvidas para oferecer aos IBMistas os recursos necessários para desenvolver habilidades estratégicas e avançar em suas carreiras. Buscamos ajudar todos os IBMistas a desenvolver novas competências e ampliar sua mobilidade profissional ao longo de suas trajetórias profissionais.