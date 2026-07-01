Energia e emissões

A pegada de carbono da IA é moldada por fatores interconectados: arquitetura do modelo, métodos de treinamento, orquestração de cargas de trabalho, desempenho do hardware e os materiais usados para fabricar chips. Como esses elementos são interdependentes, nenhuma intervenção isolada é suficiente. Por isso, estamos projetando sistemas de IA de forma holística, aplicando várias técnicas de eficiência e nossas próprias inovações para minimizar computação desnecessária e fazer o uso mais eficaz da infraestrutura. Nossos modelos Granite abertos, de alto desempenho e confiáveis utilizam arquiteturas híbridas e uma combinação de técnicas de especialistas para conferir alta precisão com requisitos de memória significativamente menores. Modelos com tamanho adequado permitem que as organizações selecionem o menor modelo capaz de atender aos requisitos de desempenho de cada tarefa.



A implementação de modelos de tamanho adequado em plataformas de IA abertas e escaláveis permite que as cargas de trabalho sejam executadas na infraestrutura mais apropriada, seja no local ou na nuvem. Por meio de contribuições para o ecossistema de código aberto e do fornecimento de plataformas empresariais de IA, como o Red Hat OpenShift AI e o Red Hat AI Inference, ajudamos a promover treinamento e inferência mais eficientes em escala. Na camada de infraestrutura, sistemas como IBM® Power11, LinuxONE 5 e IBM z17, equipados com o processador Telum II e tecnologias inovadoras de resfriamento e roteamento, oferecem alto rendimento em IA com menor consumo de energia. Quando combinados com o acelerador Spyre, esses sistemas ampliam ainda mais os ganhos de desempenho e melhoram a eficiência energética para cargas de trabalho exigentes de IA.



Ao otimizar modelos, plataformas e hardware juntos, melhoramos a eficiência com que a inteligência é fornecida, alcançando maior rendimento por sistema e unidade de energia. Essa eficiência full stack permite que sistemas de IA escalem enquanto contribuem para a gestão ambiental e a resiliência operacional de longo prazo.