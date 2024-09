Devido aos vários desafios que as organizações enfrentam atualmente, a automação nunca foi tão urgente. Porém, a automação deve ser feita do jeito certo para oferecer resultados transformadores e sustentáveis no longo prazo.

O RPA por si já traz grandes economias nos custos e ganhos na eficiência, mas o real valor estratégico só é possível quando usado em conjunto com a mineração de processos. Juntos, essa “dupla dinâmica da automação” identifica ineficiências ocultas em toda a organização de forma contínua e automatiza as tarefas certas do jeito certo para gerar o máximo ROI — sempre.