Dependendo do produto IBM com o qual você se integra, sua aplicação pode ser uma coleção de mapeamentos ou expressões regulares armazenados em um arquivo XML de texto simples. Sua aplicação também pode ser uma coleção de scripts de texto simples baseados em Python que chamam as APIs do seu produto comercial e, em seguida, realizam alguma conversão dos resultados obtidos para exibição no produto da IBM. O valor principal está nos dois produtos comerciais integrados e não na aplicação sem custo ou módulo de integração, que geralmente é publicado sob uma licença de código aberto no AppExchange. Se sua aplicação for feita de scripts Python, então, tecnicamente, você está fornecendo o código-fonte.