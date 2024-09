O zSecure Visual, uma interface baseada no Microsoft Windows, reduz a necessidade de habilidades de administração altamente especializadas do IBM RACF. Isso permite que a equipe de serviço e help desk, bem como administradores de segurança da linha de negócios, gerenciem perfis e conjuntos de dados direto de uma interface, sem precisar acessar telas separadas do IBM Time Sharing Option/Interactive System Productivity Facility (TSO/ISPF). O zSecure Visual também permite que você defina limites de permissão para controlar os perfis e ações que diferentes usuários podem administrar.

A interface de apontar e clicar semelhante a uma planilha no zSecure Visual permite que gerentes de negócios e auditores visualizem rapidamente informações vitais sobre a equipe e os recursos em um formato somente leitura, o que reduz a necessidade de distribuição ad hoc ou periódica de relatórios.