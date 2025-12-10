IBM zSecure Compliance

Aprimore a segurança e simplifique a conformidade para um gerenciamento de dados mais inteligente e eficiente

Documentação do produto
Segurança e conformidade em mainframe aprimoradas por IA

Simplifique as auditorias e mantenha a conformidade contínua com o poder combinado do IBM® zSecure Audit e do IBM Z Security and Compliance Center. Aproveite a IA do processador Telum e o Watson NLP para realizar a marcação avançada de dados sigilosos e fortalecer sua postura de segurança.
Reduza o tempo de preparação para auditorias

Simplifique as auditorias para preparar relatórios mais rápido, reduzindo custos, minimizando interrupções nos negócios e garantindo conformidade em tempo hábil com uma base regulatória sólida.
Previna interrupções e penalidades

Garanta a conformidade contínua com monitoramento em tempo real e controles adaptáveis. Tenha insights imediatos para detectar e corrigir desvios, reduzir riscos e fortalecer a resiliência e a confiança dos stakeholders.
Mantenha os dados na plataforma

A descoberta, a classificação e o processamento da conformidade de dados sigilosos ocorrem dentro do sistema Z, aproveitando o RASS integrado (confiabilidade, disponibilidade, capacidade de manutenção e segurança) para atender aos principais requisitos dos clientes.
Recursos otimizados

Desloque o foco da TI da conformidade manual para iniciativas estratégicas, ao mesmo tempo que protege os dados nos sistemas Z. Aumente a eficiência, reduza os custos e fortaleça a proteção de dados para conseguir ROI imediato.

Funcionalidades

Gerenciamento abrangente de conformidade

Perfis criados previamente mapeados para os principais frameworks regulatórios permitem o gerenciamento simplificado de auditorias e conformidade. Metas personalizadas permitem que as organizações ajustem as verificações técnicas às suas necessidades específicas, garantindo avaliações relevantes e flexíveis para requisitos de conformidade em constante evolução.
Insights avançados de segurança e monitoramento contínuo

Coleta dados de segurança provenientes de criptografia, RACF, Top Secret, ACF2 e dos principais subsistemas do IBM Z. Dashboards interativos fornecem visibilidade de conformidade em tempo real, enquanto o acompanhamento contínuo da conformidade monitora tendências históricas e detecta desvios de conformidade para prevenir problemas de forma proativa.
Relatórios robustos e alertas automatizados

Permite a geração de relatórios de auditoria detalhados e personalizáveis, alinhados aos padrões do setor (PCI-DSS, CIS Benchmarks, STIGs). O monitoramento automatizado detecta configurações de risco e violações de segurança, com alertas por e-mail configuráveis e relatórios diários para garantir resposta em tempo hábil e mitigação de riscos.
Integrações contínuas e gerenciamento de patches

Integra-se ao IBM QRadar SIEM, para detecção de ameaças em nível corporativo, e ao IBM Concert, para visibilidade unificada da conformidade em ambientes de mainframe e nuvem. Metas de patches de segurança identificam atualizações críticas ausentes, garantindo a remediação oportuna de vulnerabilidades alinhada aos perfis PCI DSS.

Casos de uso

Mapeamento regulatório dinâmico

Simplifique o desafio contínuo de acompanhar e interpretar regulamentações em evolução. Automatize o mapeamento de requisitos de conformidade dinâmicos para ambientes de TI complexos, economizando milhares de horas de trabalho manual e garantindo alinhamento sempre atualizado aos padrões do setor.
Coleta automatizada precisa de evidências

Elimine as lacunas causadas pela coleta manual de dados. Aproveite a automação para coletar e validar evidências de conformidade com precisão, reduzindo as lacunas de conhecimento entre especialistas de sistemas e requisitos regulatórios para uma cobertura abrangente de controles.
Mitigação de riscos por meio da automação da conformidade

Processos manuais de conformidade aumentam o risco de controles não executados e de evidências desatualizadas. A automação reduz esses riscos ao simplificar a coleta e a validação de dados, garantindo a precisão e fortalecendo a postura geral de conformidade.
Monitoramento contínuo de conformidade

As auditorias tradicionais, realizadas em momentos específicos, ficam desatualizadas rapidamente. Esse caso de uso promove operações contínuas de conformidade incorporadas aos fluxos de trabalho diários, permitindo a demonstração da postura em tempo real e reduzindo o esforço de preparação de auditorias periódicas.

Dê o próximo passo

Simplifique sua conformidade. Agende uma reunião sem custo de 30 minutos com um representante do IBM Z.
