IBM zSecure Compliance

Aprimore a segurança e simplifique a conformidade para um gerenciamento de dados mais inteligente e eficiente
Simplifique as auditorias e mantenha a conformidade contínua com o poder combinado do IBM® zSecure Audit e do IBM Z Security and Compliance Center. Aproveite a IA do processador Telum e o Watson NLP para realizar a marcação avançada de dados sigilosos e fortalecer sua postura de segurança.
Simplifique as auditorias para preparar relatórios mais rápido, reduzindo custos, minimizando interrupções nos negócios e garantindo conformidade em tempo hábil com uma base regulatória sólida.
Garanta a conformidade contínua com monitoramento em tempo real e controles adaptáveis. Tenha insights imediatos para detectar e corrigir desvios, reduzir riscos e fortalecer a resiliência e a confiança dos stakeholders.
A descoberta, a classificação e o processamento da conformidade de dados sigilosos ocorrem dentro do sistema Z, aproveitando o RASS integrado (confiabilidade, disponibilidade, capacidade de manutenção e segurança) para atender aos principais requisitos dos clientes.
Desloque o foco da TI da conformidade manual para iniciativas estratégicas, ao mesmo tempo que protege os dados nos sistemas Z. Aumente a eficiência, reduza os custos e fortaleça a proteção de dados para conseguir ROI imediato.
Perfis criados previamente mapeados para os principais frameworks regulatórios permitem o gerenciamento simplificado de auditorias e conformidade. Metas personalizadas permitem que as organizações ajustem as verificações técnicas às suas necessidades específicas, garantindo avaliações relevantes e flexíveis para requisitos de conformidade em constante evolução.
Coleta dados de segurança provenientes de criptografia, RACF, Top Secret, ACF2 e dos principais subsistemas do IBM Z. Dashboards interativos fornecem visibilidade de conformidade em tempo real, enquanto o acompanhamento contínuo da conformidade monitora tendências históricas e detecta desvios de conformidade para prevenir problemas de forma proativa.
Permite a geração de relatórios de auditoria detalhados e personalizáveis, alinhados aos padrões do setor (PCI-DSS, CIS Benchmarks, STIGs). O monitoramento automatizado detecta configurações de risco e violações de segurança, com alertas por e-mail configuráveis e relatórios diários para garantir resposta em tempo hábil e mitigação de riscos.
Integra-se ao IBM QRadar SIEM, para detecção de ameaças em nível corporativo, e ao IBM Concert, para visibilidade unificada da conformidade em ambientes de mainframe e nuvem. Metas de patches de segurança identificam atualizações críticas ausentes, garantindo a remediação oportuna de vulnerabilidades alinhada aos perfis PCI DSS.
Simplifique o desafio contínuo de acompanhar e interpretar regulamentações em evolução. Automatize o mapeamento de requisitos de conformidade dinâmicos para ambientes de TI complexos, economizando milhares de horas de trabalho manual e garantindo alinhamento sempre atualizado aos padrões do setor.
Elimine as lacunas causadas pela coleta manual de dados. Aproveite a automação para coletar e validar evidências de conformidade com precisão, reduzindo as lacunas de conhecimento entre especialistas de sistemas e requisitos regulatórios para uma cobertura abrangente de controles.
Processos manuais de conformidade aumentam o risco de controles não executados e de evidências desatualizadas. A automação reduz esses riscos ao simplificar a coleta e a validação de dados, garantindo a precisão e fortalecendo a postura geral de conformidade.
As auditorias tradicionais, realizadas em momentos específicos, ficam desatualizadas rapidamente. Esse caso de uso promove operações contínuas de conformidade incorporadas aos fluxos de trabalho diários, permitindo a demonstração da postura em tempo real e reduzindo o esforço de preparação de auditorias periódicas.
