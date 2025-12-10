Orientada por IA para velocidade, eficiência e redução de riscos
Prepare sua empresa para implementar o software IBM® Z com rapidez, custo otimizado e o mínimo de interrupção. Projetada para entregar o máximo valor e retorno sobre o investimento (ROI), nossa abordagem estabelece uma base sólida para inovação contínua e melhoria permanente. Com um processo simplificado e uma equipe dedicada de especialistas, a IBM garante uma transição tranquila, reduzindo o tempo de migração de software de anos para meses.
Utilize uma metodologia comprovada e uma equipe respaldada por mais de 3,5 mil migrações de software bem-sucedidas para uma transição sem complicações.
Acelere a migração e reduza o esforço manual — para um menor custo total de propriedade e ROI previsível.
Acelere a migração por meio de processos simplificados e aceleradores de IA para reduzir o time to value.
Conduza a migração com confiança por meio de inovação em IA agêntica, aproveitando a expertise comprovada da IBM.
O software IBM Z está redefinindo a forma como as empresas utilizam o mainframe: levando a inovação orientada por IA a todas as camadas da sua estratégia de TI.
Com nosso processo de migração comprovado e especialistas dedicados, você pode começar a aproveitar os benefícios do software IBM Z de forma rápida e eficiente, promovendo uma maior inovação e gerando valor real para os negócios.
ANZ Bank
Em 8 meses, a equipe havia implementado com sucesso um framework de CI/CD para aproximadamente 40 aplicações, incluindo 3 sistemas bancários centrais altamente críticos e mais de 1.000 repositórios de aplicações em seus sistemas de controle de versão baseados em Git. ”
Seja na transição para ferramentas de banco de dados líderes do setor, utilitários avançados ou outros softwares IBM Z, nossos especialistas e ferramentas impulsionadas por IA estão prontos para orientar e acelerar sua jornada em cada etapa do processo. Com ampla experiência e uma abordagem comprovada, ajudaremos a garantir uma migração tranquila, segura e conduzida com confiança.
