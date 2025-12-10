Migração de software IBM Z

Orientada por IA para velocidade, eficiência e redução de riscos

Explore a metodologia
Arquiteto de sistemas inspecionando IBM z17

Impulsione a migração com uma metodologia comprovada

Prepare sua empresa para implementar o software IBM® Z com rapidez, custo otimizado e o mínimo de interrupção. Projetada para entregar o máximo valor e retorno sobre o investimento (ROI), nossa abordagem estabelece uma base sólida para inovação contínua e melhoria permanente. Com um processo simplificado e uma equipe dedicada de especialistas, a IBM garante uma transição tranquila, reduzindo o tempo de migração de software de anos para meses.
Redução de riscos

Utilize uma metodologia comprovada e uma equipe respaldada por mais de 3,5 mil migrações de software bem-sucedidas para uma transição sem complicações.
Custo total de propriedade (TCO) mais baixo

Acelere a migração e reduza o esforço manual — para um menor custo total de propriedade e ROI previsível.
Migração em meses, não em anos

Acelere a migração por meio de processos simplificados e aceleradores de IA para reduzir o time to value.
Inovação orientada por IA

Conduza a migração com confiança por meio de inovação em IA agêntica, aproveitando a expertise comprovada da IBM.

Processo confiável, equipe especialista

O software IBM Z está redefinindo a forma como as empresas utilizam o mainframe: levando a inovação orientada por IA a todas as camadas da sua estratégia de TI.

  • Acelere o desenvolvimento de aplicações com um IDE impulsionado por IA e um pipeline de CI/CD automatizado, tornando a modernização mais rápida e simples.
  • Libere insights mais profundos por meio de integração aberta e dados sincronizados para uma tomada de decisão mais inteligente.
  • Simplifique as operações com TI otimizada por IA, que aumenta a resiliência e maximiza a disponibilidade.
  • Proteja sua empresa com prevenção proativa contra ameaças e estratégias de continuidade de negócios que mantêm sua operação segura e ininterrupta.

Com nosso processo de migração comprovado e especialistas dedicados, você pode começar a aproveitar os benefícios do software IBM Z de forma rápida e eficiente, promovendo uma maior inovação e gerando valor real para os negócios.

 
Ilustração do IBM Manta Data Lineage
Etapa 1: Avaliação

Iniciamos com uma análise abrangente para avaliar a viabilidade, definir o escopo e estabelecer um cronograma. Essa etapa identifica com rapidez seus desafios exclusivos de migração e fornece uma estimativa confiável de tempo e custo.
Círculos e setas mostrando um fluxo
Etapa 2: Planejamento

Em seguida, desenvolvemos um roteiro detalhado de migração por meio de um ponto único de controle que orienta o planejamento, a governança e a execução do projeto. Inclui controle de acesso baseado em funções, garantindo responsabilidades definidas, marcos e critérios de sucesso para assegurar alinhamento e prestação de contas.
Ilustração da otimização em nuvem do IBM Turbonomic
Etapa 3: Migração

Essa fase abrange a instalação e a configuração do software. Ferramentas impulsionadas por IA auxiliam na conversão de dados e regras de negócios, na resolução de problemas de tradução, na execução de testes e na garantia de uma transição contínua para produção.
Ilustração do watsonx Orchestrate
Etapa 4: Transferência de habilidades

Após a migração, nosso toolkit de IA, alimentado por contexto inteligente e interações contínuas, possibilita uma transferência de habilidades mais rápida, treinamento interativo, seções de dúvidas frequentes abrangentes e orientação contínua. Isso impulsiona operações eficazes no segundo dia, acelera a adoção do produto e agiliza o time to value.
Estudo de caso

Comece sua jornada de migração
 

Seja na transição para ferramentas de banco de dados líderes do setor, utilitários avançados ou outros softwares IBM Z, nossos especialistas e ferramentas impulsionadas por IA estão prontos para orientar e acelerar sua jornada em cada etapa do processo. Com ampla experiência e uma abordagem comprovada, ajudaremos a garantir uma migração tranquila, segura e conduzida com confiança.

 

