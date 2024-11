Planilha de dados IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS O IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS utiliza o conhecimento detalhado especializado do z/OS para gerar automaticamente centenas de insights e melhorar drasticamente a visibilidade sobre as operações da infraestrutura do z/OS.

Estudo da Forrester Total Economic Impact do IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS A Forrester Consulting realizou o estudo Total Economic Impact™ (TEI) que amplia os benefícios do IBM Z Intellimagic Vision para z/OS para organizações no que diz respeito à redução de riscos, hardware, produtividade e economia de custos, além de melhor gerenciamento de desempenho.

Vídeo Solução de problemas de alta utilização de CPU e zIIP no WebSphere Application Server Esse vídeo demonstra a análise do uso do processador do WebSphere, identificando a alta utilização da CPU e otimizando a descarga do zIIP. Explore relatórios predefinidos, detalhamentos e funcionalidades para análise e compartilhamento eficientes.

Vídeo Monitore transações do WebSphere Aprenda a solucionar problemas de transações do WebSphere Application Server (WAS) com registros SMF 120 subtipo 9. Acompanhe os padrões de carga de trabalho, planeje a capacidade e identifique problemas com relatórios predefinidos e recursos de análise.

Vídeo Monitore volumes de dados do WebSphere Esse vídeo apresenta o tópico de geração de relatórios de transações com base no registro SMF 120 subtipo 9, especificamente em termos de volume de dados por solicitação/resposta.