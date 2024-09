O IBM Z Anomaly Analytics usa dados históricos de logs e métricas do IBM Z para criar um modelo de comportamento operacional normal. Então, os dados em tempo real são pontuados em relação ao modelo para detectar e alertar as operações de TI sobre comportamentos anômalos.

Seus serviços e aplicações essenciais devem estar sempre disponíveis no ambiente digital de hoje. Para empresas com aplicações híbridas, incluindo o IBM Z, detectar e determinar a causa raiz de problemas de aplicações híbridas tornou-se mais complexo com o aumento dos custos, escassez de skills e mudanças nos padrões de usuário.