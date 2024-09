Ofereça uma experiência do cliente diferenciada

O IBM® WebSphere Remote Server é a base para a inovação em ambientes loja onde as tecnologias voltadas para o cliente e de autoatendimento têm alta demanda. Este software fornece uma plataforma para construir, montar, implementar e gerenciar essas soluções de última geração que são compatíveis com os padrões do setor. Além de proteger as soluções existentes, este software oferece uma verdadeira plataforma plug-and-play que aproveita as tecnologias de middleware J2EE.