O IBM® WebSphere® Automation simplifica a forma como as equipes de operações trabalham, automatizando proativamente a proteção, o funcionamento e a otimização de sua propriedade do WebSphere para que suas equipes possam se concentrar em trabalhos mais importantes. Retire a carga de trabalho manual trabalhosa da sua equipe de operações, o WebSphere Automation gerencia a conformidade de segurança de forma contínua com a automação da avaliação, rastreamento e remediação de vulnerabilidades.