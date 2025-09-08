Administre e observe APIs, integrações e eventos em implementações na nuvem, no local e híbridas
Os cenários de TI das empresas de hoje estão cada vez mais distribuídos, com gateways especializados, implementação no local e na multinuvem e vários usuários, causando muito mais fragmentação. Ter controle sobre essa complexidade é crítico para reduzir os riscos e manter a agilidade, a resiliência, a segurança e a escala necessárias para o sucesso.
Ao contrário dos consoles de integração em silos, o IBM® webMethods Hybrid Control Plane centraliza em um único ponto o gerenciamento e a governança de tempos de execução da IBM, de terceiros e os híbridos. As organizações podem ter uma visão completa e controlar suas APIs, seus eventos e suas integrações, independentemente de estarem em execução em ambientes locais, na multinuvem ou na edge.
O plano de controle híbrido oferece monitoramento completo para ajudar as equipes a rastrear e gerenciar APIs, eventos, integração e outros em diversas ferramentas e ambientes híbridos.
Simplifique o monitoramento e a solução de problemas melhorando os tempos de resposta e reduzindo a carga sobre as equipes de TI.
Integre e implemente integrações de forma mais rápida por meio da padronização dos processos de controle.
Defina e aplique políticas de governança, segurança e conformidade de forma centralizada, onde quer que as integrações sejam implementadas.
Incorpore gateways de vários fornecedores e mantenha o controle centralizado de todos eles.
Reduza a dependência de ferramentas isoladas, gerenciando vários tipos de integração por meio de uma única camada de controle.
Mantenha-se a par das novidades de produtos ou agende uma demonstração ao vivo para descobrir como o IBM webMethods Integration ajuda na integração das aplicações, promovendo a agilidade nos negócios.