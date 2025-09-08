Um plano de controle único para todos os tempos de execução, em qualquer lugar

Administre e observe APIs, integrações e eventos em implementações na nuvem, no local e híbridas

Aumente a visibilidade e o controle em ambientes híbridos​

Saiba como um plano de controle híbrido ajuda você a simplificar o gerenciamento de integrações complexas e diversificadas, implementações no local e na multinuvem, gateways múltiplos, etc. Participe conosco na quarta-feira, 17 de setembro, às 11h00 EST​.

Visão geral

Os cenários de TI das empresas de hoje estão cada vez mais distribuídos, com gateways especializados, implementação no local e na multinuvem e vários usuários, causando muito mais fragmentação. Ter controle sobre essa complexidade é crítico para reduzir os riscos e manter a agilidade, a resiliência, a segurança e a escala necessárias para o sucesso. 

Ao contrário dos consoles de integração em silos, o IBM® webMethods Hybrid Control Plane centraliza em um único ponto o gerenciamento e a governança de tempos de execução da IBM, de terceiros e os híbridos. As organizações podem ter uma visão completa e controlar suas APIs, seus eventos e suas integrações, independentemente de estarem em execução em ambientes locais, na multinuvem ou na edge. 
Gerencie integrações complexas com facilidade

O plano de controle híbrido oferece monitoramento completo para ajudar as equipes a rastrear e gerenciar APIs, eventos, integração e outros em diversas ferramentas e ambientes híbridos.
Benefícios
Lide com os problemas com mais rapidez

Simplifique o monitoramento e a solução de problemas melhorando os tempos de resposta e reduzindo a carga sobre as equipes de TI.
Reduza o time to value

Integre e implemente integrações de forma mais rápida por meio da padronização dos processos de controle.
Reduza o risco com governança centralizada

Defina e aplique políticas de governança, segurança e conformidade de forma centralizada, onde quer que as integrações sejam implementadas.
Gerencie todo o seu ecossistema

Incorpore gateways de vários fornecedores e mantenha o controle centralizado de todos eles.
Consolide as ferramentas

Reduza a dependência de ferramentas isoladas, gerenciando vários tipos de integração por meio de uma única camada de controle.

Funcionalidades

Captura de tela da página de gerenciamento de tempos de execução de integração
Uma visualização para todos os seus tempos de execução

Veja, filtre e gerencie todos os seus tempos de execução de integração, incluindo o IBM® App Connect, o IBM® API Connect e webMethods, com configurações globais de tempo de execução, monitoramento da integridade e gerenciamento entre as implementações de SaaS e autogerenciadas.​
Captura de tela de uma página de gerenciamento de acesso
Controle de acesso seguro para todos os estilos de integração

Gerencie a identidade e o acesso em vários estilos de integração e locais com controle de acesso baseado em função (RBAC), autenticação multifator (MFA), registro de auditoria e governança de acesso. Essas funcionalidades ajudam a atender aos padrões de segurança e conformidade, como RGPD, HIPAA e PCI-DSS. 
Captura de tela de uma subpágina da seção “Sobre”
Simplifique o rastreamento em todos os ambientes

Monitore e filtre ambientes, tempos de execução, versões e softwares em todas as implementações, sejam elas no local, híbridas ou na nuvem. 
Captura de tela da página de segmentação por localização
Antecipe-se com a observabilidade em tempo real

Monitore as transações em tempo real, gerencie a integridade das integrações entre produtos e configure alertas em todo o ecossistema híbrido para ajudar a agilizar o diagnóstico e a resolução de problemas.​
Captura de tela da página de análise de dados de utilização
Otimize as despesas com insights sobre uso

Tenha acesso a medições de uso quase em tempo real e visibilidade sobre o consumo de direitos e o uso dos locatários em unidades de recurso (RUs). Elimine softwares ociosos, otimize as despesas de infraestrutura e viabilize repasses de custos ou previsões baseadas em equipe.​
Captura de tela da página de gerenciamento ambiental
Implementação uniforme em vários ambientes

Gerencie de forma centralizada os ambientes de desenvolvimento, teste e produção com provisionamento dinâmico e aplicação de políticas de acesso. Ajude a garantir a uniformidade da implementação e o uso otimizado de recursos.
Dê o próximo passo

Mantenha-se a par das novidades de produtos ou agende uma demonstração ao vivo para descobrir como o IBM webMethods Integration ajuda na integração das aplicações, promovendo a agilidade nos negócios.

