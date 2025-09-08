Os cenários de TI das empresas de hoje estão cada vez mais distribuídos, com gateways especializados, implementação no local e na multinuvem e vários usuários, causando muito mais fragmentação. Ter controle sobre essa complexidade é crítico para reduzir os riscos e manter a agilidade, a resiliência, a segurança e a escala necessárias para o sucesso.

Ao contrário dos consoles de integração em silos, o IBM® webMethods Hybrid Control Plane centraliza em um único ponto o gerenciamento e a governança de tempos de execução da IBM, de terceiros e os híbridos. As organizações podem ter uma visão completa e controlar suas APIs, seus eventos e suas integrações, independentemente de estarem em execução em ambientes locais, na multinuvem ou na edge.