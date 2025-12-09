Unifique os sistemas da cadeia de suprimentos para obter visibilidade em tempo real, inventário preciso e processamento de pedidos mais rápido.
As cadeias de suprimentos hoje operam em uma rede complexa de parceiros e canais. No entanto, muitas vezes, os dados de inventário, aquisição e atendimento ficam em silos. O resultado? Ineficiência, atrasos e oportunidades perdidas. Operações integradas e em tempo real transformam esses desafios em vantagem competitiva.
O IBM webMethods Hybrid Integration conecta e automatiza a troca de dados entre sistemas de cadeia de suprimentos que abrangem ERP, WMS, comércio eletrônico, POS e portais de fornecedores. O IBM webMethods Hybrid Integration unifica os dados de produtos, inventário e pedidos em todas as localizações. Com fluxos de trabalho assistidos por IA e automação orientada a eventos, os níveis de inventário podem ser monitorados, ajustados e reabastecidos dinamicamente, reduzindo o desperdício e garantindo uma experiência do cliente consistente.
IBM webMethods Hybrid Integration oferece precisão de inventário e visibilidade de ponta a ponta por meio de acesso unificado a dados em sistemas de vendas, armazém e ERP. Seus conectores criados previamente para as principais plataformas de armazém, logística e ERP aceleram a integração, enquanto uma arquitetura orientada por eventos fornece atualizações instantâneas sempre que os níveis de inventário mudarem.
Projetado para flexibilidade, o modelo de implementação híbrida conecta com segurança os sistemas de varejo locais com plataformas de nuvem, permitindo capacidade de resposta sempre ativa, agilidade e tomada de decisão em tempo real em toda a cadeia de suprimentos.
Elimine verificações manuais de estoque e discrepâncias entre locais.
Automatize a reabastecimento e reduza situações de falta de estoque.
Mantenha o inventário "lean" e atenda à demanda dos clientes.
Garanta a disponibilidade do produto em canais online e offline.
Peter Schenk, Chefe de Fovernança de TI, TI – Funções e Plataformas de Suporte
Hellmann Worldwide Logistics
A integração com o webMethods apoia nossa empresa de logística a estar bem equipada para o futuro. A plataforma é a base de alto desempenho e escalável para as integrações de dados e processos necessárias dentro da empresa, com clientes e parceiros, além de viabilizar a digitalização da nossa cadeia de valor global. ”
Veja como o IBM webMethods Hybrid Integration pode levar sua empresa para a frente. Inicie uma avaliação sem custo ou obtenha uma demo em tempo real com um especialista em produtos.