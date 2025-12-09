As cadeias de suprimentos hoje operam em uma rede complexa de parceiros e canais. No entanto, muitas vezes, os dados de inventário, aquisição e atendimento ficam em silos. O resultado? Ineficiência, atrasos e oportunidades perdidas. Operações integradas e em tempo real transformam esses desafios em vantagem competitiva.

O IBM webMethods Hybrid Integration conecta e automatiza a troca de dados entre sistemas de cadeia de suprimentos que abrangem ERP, WMS, comércio eletrônico, POS e portais de fornecedores. O IBM webMethods Hybrid Integration unifica os dados de produtos, inventário e pedidos em todas as localizações. Com fluxos de trabalho assistidos por IA e automação orientada a eventos, os níveis de inventário podem ser monitorados, ajustados e reabastecidos dinamicamente, reduzindo o desperdício e garantindo uma experiência do cliente consistente.