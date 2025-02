O IBM watsonx Orchestrate se conecta de forma segura à instância do Workday do cliente usando as credenciais de domínio, locatário e usuário.

As conexões com o Workday utilizam um usuário do sistema de integração do Workday. Se você ainda não tiver um usuário do sistema de integração disponível, poderá criá-lo e configurá-lo rapidamente com o administrador do Workday da sua empresa.