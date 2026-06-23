Preços do watsonx.data integration

Preços flexíveis e implementação que se adaptam às suas necessidades.

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Funciona do seu jeito

O IBM watsonx.data integration oferece preços flexíveis e opções de implementação para atender às necessidades de organizações de qualquer tamanho. Escolha um software autogerenciado ou uma experiência SaaS totalmente gerenciada, ambos medidos com unidades de recursos1 (RU). O software autogerenciado está disponível por meio de assinatura ou licenças perpétuas, enquanto o SaaS totalmente gerenciado está disponível em um modelo baseado em assinatura.

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Ajuda organizações com ambientes de dados complexos a orquestrar a movimentação dos dados onde se encontram e a manter a resiliência diante das mudanças nas tecnologias de dados, executado no IBM Software Hub

 

*Os preços apresentados são indicativos, podem variar de acordo com o país, excluem impostos e taxas aplicáveis e estão sujeitos à disponibilidade de ofertas do produto em uma localidade. 
Dê o próximo passo

É hora de transformar seus dados em sua vantagem competitiva.
É hora de experimentar o watsonx.data integration. 

 

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Notas de rodapé

1 Uma unidade de recurso é uma medida independente de um recurso gerenciado, processado por ou relacionado ao uso do watsonx.data integration.