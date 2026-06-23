Preços do watsonx.data integration

O IBM watsonx.data integration oferece preços flexíveis e opções de implementação para atender às necessidades de organizações de qualquer tamanho. Escolha um software autogerenciado ou uma experiência SaaS totalmente gerenciada, ambos medidos com unidades de recursos1 (RU). O software autogerenciado está disponível por meio de assinatura ou licenças perpétuas, enquanto o SaaS totalmente gerenciado está disponível em um modelo baseado em assinatura.