Preços do watsonx.data integration

Preços flexíveis e implementação que se adaptam às suas necessidades.
O IBM watsonx.data integration oferece preços flexíveis e opções de implementação para atender às necessidades de organizações de qualquer tamanho. Escolha um software autogerenciado ou uma experiência SaaS totalmente gerenciada, ambos medidos com unidades de recursos1 (RU). O software autogerenciado está disponível por meio de assinatura ou licenças perpétuas, enquanto o SaaS totalmente gerenciado está disponível em um modelo baseado em assinatura.
Teste de 30 dias sem custo do watsonx.data integration para explorar o conjunto completo de recursos.
Ajuda organizações com ambientes de dados complexos a orquestrar a movimentação dos dados onde se encontram e a manter a resiliência diante das mudanças nas tecnologias de dados, executado no IBM Software Hub
1 Uma unidade de recurso é uma medida independente de um recurso gerenciado, processado por ou relacionado ao uso do watsonx.data integration.