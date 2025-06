“Estamos muito entusiasmados com a possibilidade de transformar e acelerar nosso negócio, e o dos nossos clientes, com IA generativa. Uma de nossas iniciativas é construir uma aplicação que utiliza um padrão RAG complexo. A adoção do mecanismo de fluxos do watsonx.ai nos permitiu enxergar como poderíamos acelerar nosso desenvolvimento e simplificar o trabalho de personalizar o pipeline RAG com base nas nossas necessidades específicas. A adoção de uma abordagem API-first pode nos permitir iterar rapidamente e explorar novos padrões. Também pode nos ajudar a reduzir a dívida tecnológica associada à manutenção de códigos personalizados complexos."

-Andy Frankel, Executivo, SIA Innovations Inc.