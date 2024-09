Watson Studio é um serviço no IBM® Cloud Pak for Data. Você pode implementar o IBM® Cloud Pak for Data em sua nuvem privada (dentro do firewall), nuvens híbridas, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e Google Cloud. Também é possível usar o Watson Studio no IBM® Cloud Pak for Data as a Service, que é totalmente gerenciado na IBM® Cloud. Ou, por meio da integração com o IBM® Cloud Satellite™, você também pode executar dados e serviços de IA no local e em ambientes de edge computing e de nuvem pública de qualquer fornecedor de nuvem. Também é possível implementar o Watson Studio no IBM® Cloud Pak for Data System, uma plataforma pronta para uso no local pré-configurada.