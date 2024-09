A IBM Cloud está oferecendo um crédito promocional por tempo limitado de US$ 1000 para novos clientes do IBM Cloud for VCF as a Service. Experimente os benefícios de uma plataforma VMware totalmente gerenciada, combinada com uma solução VMware altamente disponível e escalável, oferecida como serviço. A IBM Cloud for VCF as a Service é oferecida por meio de opções de faturamento sob demanda (por hora) e reservada (mensal).



O crédito tem duração de 45 dias em relação ao seu consumo medido da IBM Cloud for VCF as a Service, a partir da data de aplicação do código à conta. Esta oferta está disponível para novos clientes da IBM Cloud e pode ser usada para modelos de consumo de locatário único e multilocatário do VCF as a Service.

Para começar a usar a IBM Cloud for VMware Cloud Foundation as a Service multilocatário com o código promocional VCFAAS1000, siga as etapas abaixo:

Etapa 1. Crie uma conta paga conforme o uso ou por assinatura no IBM Cloud. Saiba mais

Etapa 2. No console da IBM Cloud, acesse a página Promoções e créditos . Insira VCFAAS1000 no painel lateral e clique em “Verificar”. Depois da verificação, clique em “Aplicar” para aplicar o código promocional.

Etapa 3. Provisione sua instância aqui

Termos da oferta

Há um limite de um código promocional por conta de cliente e seu uso é restrito à IBM Cloud for VMware Cloud Foundation as a Service. O crédito de US$ 1000 só pode ser usado com esta oferta e não pode ser associado a outras promoções. A oferta está sujeita à disponibilidade.