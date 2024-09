O IBM Cloud Virtual Server for VPC oferece recursos de computação de provisionamento rápido com as mais altas velocidades de rede e os recursos de rede definidos por software mais seguros disponíveis na IBM Cloud. A implementação do IBM Cloud Virtual Server for VPC fornece acesso instantâneo a todos os recursos de infraestrutura como serviço dentro da IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC). Escolha hosts dedicados ou perfis de virtual server multilocatário com a configuração de núcleo e RAM melhor para sua carga de trabalho. Seu armazenamento de instância é alocado e anexado no momento do provisionamento. Você também obtém controle refinado sobre sua rede virtual e recursos de segurança para maior dimensionamento e regulamentação de tráfego.