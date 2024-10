IBM Video Streaming

Uma plataforma de conferência virtual escalável, baseada na nuvem. Uma solução completa para conteúdo ao vivo ou sob demanda para audiências externas. Viabiliza legendas em closed caption automáticas em conteúdo de vídeo por meio do reconhecimento de voz. As transcrições podem ser baixadas como arquivo de legenda em closed caption webvtt. Isso pode viabilizar a compatibilidade com casos de uso de legendas, pois pode ser convertido em diferentes formatos de arquivo de legenda em closed caption, como arquivos SRT ou até mesmo arquivos de texto simples (txt). O conteúdo pode ser apresentado em páginas de canal incluídas, por meio de incorporações ou diretamente nas redes sociais, como o Twitter. Embora a transcrição automática esteja disponível somente em inglês, as legendas em closed caption para diversos idiomas, como espanhol ou japonês, podem ser colocadas manualmente. Solicite uma demonstração para saber mais sobre os recursos do software de closed caption incorporados à solução.

Comprar streaming de vídeo