Controle de vegetação

Tome decisões melhores baseadas em dados sobre como e quando manter os recursos e ecossistemas ameaçados pelo crescimento da vegetação

Ilustração gráfica representando a funcionalidade de gerenciamento de vegetação do IBM Environmental Intelligence

Visão geral

Proteger as linhas elétricas, usinas de energia e outros ativos de serviços públicos contra a vegetação indesejada é uma questão de segurança pública: queda de galhos de árvores e mato alto perto das linhas de energia podem causar blecautes, risco de incêndio florestal e riscos elevados para pessoas e propriedades. No entanto, os métodos tradicionais de tomada de decisão a respeito do controle da vegetação poderiam ser mais eficientes e acessíveis, pois se baseiam somente na programação cíclica e nas inspeções manuais. 

A solução IBM® Vegetation Management

Utiliza dados de satélite e análise preditiva de dados LiDAR no modo Geiger LiDAR combinada com informações meteorológicas para fornecer insights baseados em inteligência artificial sobre o crescimento da vegetação, para que você possa tomar decisões mais informadas e proativas sobre o gerenciamento de vegetação em serviços públicos. Essa solução econômica tem como base uma plataforma que processa:

  • Conjuntos de dados geoespaciais complexos e baseados em tempo
  • Aplica IA e análises de dados para calcular e atribuir pontuações ao impacto da vegetação
  • Ajuda a identificar os circuitos ou corredores de alto risco que mais se beneficiarão nas operações de poda ou manutenção

O que você pode fazer

Captura de tela do mapa usado na página da web do EIS Vegetation Management, fornece insight sobre a IU do produto
Obter insights escaláveis e temporais 

O IBM Vegetation Management ajuda gerentes e stakeholders a entender melhor o estado atual da vegetação em um território, incluindo a altura média e a altura máxima das árvores. Essa entendimento é crucial para identificar árvores que possam representar uma ameaça aos serviços públicos e para resumir a invasão da vegetação nas zonas de proteção definidas ao redor dos ativos. A ferramenta é dimensionada automaticamente, avaliando o crescimento da vegetação em centenas de quilômetros de linhas elétricas e permitindo que o trabalho de poda e remoção de árvores seja priorizado por corredores, segmentos e zonas.
Captura de tela do mapa usado na página da web do EIS Vegetation Management.
Personalize KPIs e pontuação

Os pesquisadores usam imagens de satélite e dados LiDAR para avaliar a extensão da vegetação de acordo com várias métricas e KPIs, como a distância até um condutor de energia ou o tamanho da invasão em uma zona de proteção. Eles atribuem pontuações para ajudar a identificar e direcionar os esforços de remoção à vegetação densa. Os usuários podem criar um plano integrado de manejo da vegetação combinando esses insights com outras camadas de informações para criar dashboards personalizados, alertas e métricas de tomada de decisão, e exportar dados conforme necessário.
Captura de tela ilustra dentro da interface do usuário do EIS e demonstra os recursos de dados de soluções climáticas personalizadas.
Avalie os riscos e as espécies de vegetação

A ferramenta fornece informações sobre as espécies de árvores, incluindo a identificação de árvores perigosas que apresentam risco de queda, e prevê áreas onde o corte de árvores pode proteger linhas de transmissão e outros ativos. Com alertas e visualizações de dashboard, os gerentes podem otimizar a manutenção preventiva e os ciclos de corte, criar estratégias proativas de gerenciamento de ativos, responder rapidamente e reduzir a necessidade de inspeções manuais dispendiosas.
Vegetation Management com o IBM Maximo

O crescimento excessivo da vegetação pode custar bilhões de dólares às empresas de serviços públicos e levar a interrupções do serviço. Vejamos como as empresas de serviços públicos podem usar o IBM Environmental Intelligent e o IBM Maximo para mitigar o problema.
      Estudos de caso

      Loading of iron ore on a barge at Saldanha Bay, South Africa
      A Shell e a IBM determinaram que um dos melhores caminhos a seguir é criar uma plataforma digital, OREN, para permitir a descarbonização. Leia o estudo de caso
      View of two airplane tails on tarmac at airport
      A Aeromexico e a IBM estão colocando a segurança dos passageiros em primeiro lugar com uma análise informada sobre os riscos climáticos usando dados geoespaciais. Leia o estudo de caso
      Dê o próximo passo

      Agende uma demonstração ou uma consultoria com um especialista para descobrir como sua organização pode se beneficiar do IBM Vegetation Management.

