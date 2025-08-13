Tome decisões melhores baseadas em dados sobre como e quando manter os recursos e ecossistemas ameaçados pelo crescimento da vegetação
Proteger as linhas elétricas, usinas de energia e outros ativos de serviços públicos contra a vegetação indesejada é uma questão de segurança pública: queda de galhos de árvores e mato alto perto das linhas de energia podem causar blecautes, risco de incêndio florestal e riscos elevados para pessoas e propriedades. No entanto, os métodos tradicionais de tomada de decisão a respeito do controle da vegetação poderiam ser mais eficientes e acessíveis, pois se baseiam somente na programação cíclica e nas inspeções manuais.
Utiliza dados de satélite e análise preditiva de dados LiDAR no modo Geiger LiDAR combinada com informações meteorológicas para fornecer insights baseados em inteligência artificial sobre o crescimento da vegetação, para que você possa tomar decisões mais informadas e proativas sobre o gerenciamento de vegetação em serviços públicos. Essa solução econômica tem como base uma plataforma que processa:
