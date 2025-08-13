O IBM Vegetation Management ajuda gerentes e stakeholders a entender melhor o estado atual da vegetação em um território, incluindo a altura média e a altura máxima das árvores. Essa entendimento é crucial para identificar árvores que possam representar uma ameaça aos serviços públicos e para resumir a invasão da vegetação nas zonas de proteção definidas ao redor dos ativos. A ferramenta é dimensionada automaticamente, avaliando o crescimento da vegetação em centenas de quilômetros de linhas elétricas e permitindo que o trabalho de poda e remoção de árvores seja priorizado por corredores, segmentos e zonas.