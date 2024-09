O VMware vSAN (sAN virtual) é uma solução de armazenamento definida por software que está integrada ao hipervisor VMware vSphere. O software fornece armazenamento compartilhado para todas as máquinas virtuais usadas em um cluster, criando um pool de armazenamento compartilhado virtual a partir de recursos de armazenamento conectados localmente em cada host em um cluster vSphere. O vSAN pode ser integrado a outros produtos VMware, como vSphere, vCenter e NSX, bem como a outras soluções de armazenamento.

A plataforma IBM® Turbonomic® otimiza o desempenho e o uso dos recursos de armazenamento. Ajuda também a garantir o desempenho do ambiente da sua organização, seja no local, na nuvem ou na multinuvem. Com o software Turbonomic da IBM você pode evitar a ocorrência de problemas de capacidade e desempenho e obter uma visão unificada de toda a pilha de aplicativos.

Para ambientes que usam uma infraestrutura hiperconvergente para fornecer armazenamento em um vSAN, o software IBM Turbonomic pode descobrir o armazenamento fornecido por um cluster do host como uma entidade de armazenamento única. Essa entidade de armazenamento representa a capacidade de armazenamento total disponibilizada pelo cluster do host.