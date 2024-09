Os produtos Nutanix disponibilizam plataformas hiperconvergentes que incluem hospedagem de VM e uma malha de armazenamento distribuída. A plataforma apresenta armazenamento em duas camadas: armazenamento em HDD local e armazenamento com tecnologia flash conectado ao servidor (armazenamento de alto desempenho). A plataforma foi concebida para ser fácil de usar e integrar com várias outras ferramentas.

A plataforma IBM® Turbonomic® reconhece as camadas de armazenamento do Nutanix quando calcula a colocação de VMs e vStorage. Além disso, o software IBM Turbonomic pode recomendar ações para aumentar ou reduzir a capacidade do armazenamento com tecnologia flash adicionando mais hosts ao cluster ou mais unidades flash aos hosts.