O New Relic é uma plataforma de observabilidade para a criação de aplicativos melhores. A plataforma IBM® Turbonomic® descobre aplicativos e bancos de dados observados pelo New Relic, bem como as métricas de desempenho associadas, e utiliza essas informações para tomar decisões de recursos mais inteligentes para as VMs que oferecem suporte a esses aplicativos.

Com esta integração, a plataforma IBM Turbonomic suporta os seguintes aplicativos: Java, .NET, Node.js, Python, PHP e GO. Para bancos de dados, suporta MySQL, MS SQL, OracleDB e MongoDB.