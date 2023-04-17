Integração do GitHub

Integre o GitHub ao Turbonomic para descobrir código do Terraform, permitindo ações de otimização com reconhecimento de código e automação aprimorada.

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Um diagrama de diferentes formas, com setas conectando-as

Veja como funciona

Use sistemas de controle de versão como o GitHub para descobrir os repositórios que contêm código do Terraform (HCL). Quando o GitHub é adicionado como destino, o IBM Turbonomic descobre os repositórios encontrados na organização e os exibe sob o tipo de entidade Repositório na cadeia de suprimentos.

Adicione um destino de sistema de controle de versão e adicione as credenciais para ler o estado do Terraform para trazer o contexto de código para entidades e detalhes de ação dentro do Turbonomic, onde essas entidades são gerenciadas como código pelo Terraform. Isso permite um processamento mais rápido e mais informado das ações de otimização, seja manualmente ou quando automatizado.

Dados descobertos

Entidades

Repositório 
Ações

Conceder acesso ao arquivo de estado do Terraform
Premiações da G2 para o Turbonomic
Oitenta e nove por cento dos usuários provavelmente recomendariam o IBM Turbonomic
Veja como o Turbonomic se compara às médias da G2 e o que usuários reais dizem sobre a plataforma.
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