Integração do GitHub

Use sistemas de controle de versão como o GitHub para descobrir os repositórios que contêm código do Terraform (HCL). Quando o GitHub é adicionado como destino, o IBM Turbonomic descobre os repositórios encontrados na organização e os exibe sob o tipo de entidade Repositório na cadeia de suprimentos.

Adicione um destino de sistema de controle de versão e adicione as credenciais para ler o estado do Terraform para trazer o contexto de código para entidades e detalhes de ação dentro do Turbonomic, onde essas entidades são gerenciadas como código pelo Terraform. Isso permite um processamento mais rápido e mais informado das ações de otimização, seja manualmente ou quando automatizado.