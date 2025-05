Preços do IBM StreamSets

A partir de

USD 25.200*

por mês

Potencialize com confiança as estratégias de dados em toda a divisão com colaboração e governança entre equipes. Começando com 72 a 120 pipelines que processam mais de 60.000 registros por segundo, oferece um desempenho ideal para as aplicações críticas ao negócio com uma resiliência inabalável.