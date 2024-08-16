Recursos essenciais

Ficha técnica do IBM Storage Scale
Transformando a IA com armazenamento baseado em conteúdo para insights baseados em dados
IBM Storage Scale baseado em conteúdo
Acelerando cargas de trabalho com o IBM Storage Scale e Storage Scale System
IBM Storage Scale e IBM Storage Scale System 6000 para parceiros de nuvem da NVIDIA
Aprimorando resultados de IA com armazenamento baseado em conteúdo
Armazenamento mais inteligente, IA melhor: como a IBM e a NVIDIA liberam os dados corporativos
Documentação do IBM Storage Scale

IBM RedBooks

IBM Storage Scale: criptografia
IBM Storage Scale Information Lifecycle Management Policies

Blogs

Novos recursos baseados em conteúdo permitem que o IBM Storage Scale melhore as respostas da IA A estratégia de IA da sua empresa está perdendo um componente essencial? O software IBM Storage Scale oferece acesso a objetos S3 de alto desempenho de próxima geração

Vídeos

Armazenamento da IBM baseado em conteúdo para pesquisas médicas

Demonstração do IBM Storage Scale baseado em conteúdo

Próxima etapas

Descubra como você pode acelerar a IA e desbloquear valor dos seus dados com o IBM Storage Scale. 

 Revise as perguntas frequentes (FAQs)
