Acelere os resultados de IA e o acesso à GPU da NVIDIA com mais dados e acesso global acelerado
IOPS com NVMe-oF otimizado para GPUs NVIDIA
Rendimento validado para NVIDIA DGX SuperPOD
Acelere consultas S3 remotas com watsonx
Validado para DGX BasePOD e SuperPOD, a IBM e a NVIDIA oferecem infraestrutura confiável que simplifica a implementação, acelera os resultados e sustenta as cargas de trabalho mais exigentes de IA, computação científica e simulação.
Mantenha a produtividade das GPUs eliminando gargalos de dados, conduzindo treinamento e inferência mais rápidos em escala.
Acelere projetos de IA com designs validados pela IBM e NVIDIA, que reduzem a complexidade e aceleram a conquista de resultados.
Expanda seus projetos piloto para operações corporativas de IA, sem precisar refazer o projeto, aumentando o desempenho e a capacidade conforme necessário.
Equilibre eficiência com a proteção integrada por meio de camadas automáticas, cache e compartilhamento global de dados.
Desenvolvimento de soluções de condução autônoma com armazenamento de dados mais rápido, mais flexível e gerenciamento simplificado para IA
“ A colaboração entre Continental, IBM Storage e NVIDIA está trazendo uma promessa em termos de segurança.”
Robert Thiel
Chefe de Sistemas Avançados de Assistência ao Condutor com Inteligência Artificial, Continental Automotive AG