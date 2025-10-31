Soluções de armazenamento da NVIDIA

17x

Líder no Gartner Magic Quadrant

 13 mi

IOPS com NVMe-oF otimizado para GPUs NVIDIA

 330 GB/s

Rendimento validado para NVIDIA DGX SuperPOD

 90 vezes

Acelere consultas S3 remotas com watsonx

 Leia o RedBook

Preparado para IA. Certificado pela NVIDIA.

Validado para DGX BasePOD e SuperPOD, a IBM e a NVIDIA oferecem infraestrutura confiável que simplifica a implementação, acelera os resultados e sustenta as cargas de trabalho mais exigentes de IA, computação científica e simulação.

Libere todo o potencial dos sistemas de IA da NVIDIA

Mantenha a produtividade das GPUs eliminando gargalos de dados, conduzindo treinamento e inferência mais rápidos em escala.
Implementação rápida e simples de soluções de IA

Acelere projetos de IA com designs validados pela IBM e NVIDIA, que reduzem a complexidade e aceleram a conquista de resultados.
Crescimento contínuo com o aumento da demanda da IA

Expanda seus projetos piloto para operações corporativas de IA, sem precisar refazer o projeto, aumentando o desempenho e a capacidade conforme necessário.
Otimize o custo além de fortalecer a resiliência

Equilibre eficiência com a proteção integrada por meio de camadas automáticas, cache e compartilhamento global de dados.
Sistema IBM Storage Fusion HCI
IBM Fusion Acelere a implementação segura da IA no local com o IBM Fusion HCI e o watsonx. Aproveite o armazenamento baseado em conteúdo para vetorização de dados e integração de RAG, disponibilizando insights rápidos de IA generativa com base em dados não estruturados, simplificando as operações e reduzindo os custos em ambientes híbridos. Viabilize a modernização e reduza a complexidade
Sala de servidores da IBM em Dallas com técnicos trabalhando nela
IBM Storage Scale Ofereça desempenho e escalabilidade excepcionais, adicionando inteligência baseada em conteúdo para revelar insights de grandes volumes de dados não estruturados. Acelere as GPUs da NVIDIA para manter cargas de trabalho de treinamento, inferência e simulação funcionando a toda velocidade em uma única plataforma global. Extraia insights dos dados, onde quer que eles estejam
Detalhe do IBM Storage Scale System 6000
Sistema de escala do IBM Storage Viabilize a implementação rápida de IA, HPC e análise de dados combinando o software IBM Storage Scale com a tecnologia flash NVMe. Como armazenamento certificado pela NVIDIA, oferece rendimento e escalabilidade otimizados para GPU para cargas de trabalho com computação intensiva de dados, viabilizando insights mais rápidos e decisões mais inteligentes. Acelere a IA e a HPC com desempenho certificado

Aceleração dos insights sobre segurança veicular na Continental

Desenvolvimento de soluções de condução autônoma com armazenamento de dados mais rápido, mais flexível e gerenciamento simplificado para IA

A colaboração entre Continental, IBM Storage e NVIDIA está trazendo uma promessa em termos de segurança.

Robert Thiel

Chefe de Sistemas Avançados de Assistência ao Condutor com Inteligência Artificial, Continental Automotive AG

Pessoa sentada ao volante de um carro de condução autônoma da Continental

Recursos

Escale o System 6000 com NVIDIA DGX BasePOD
Escale o System 6000 com NVIDIA DGX SuperPOD
Parceiros de nuvem da NVIDIA para servidores baseados em HGX H100, H200 e B200
Parceiros de nuvem da NVIDIA para sistemas GB200 NVL72
Parceiros empresariais da NVIDIA para servidores baseados em HGX H100, H200 e B200
Acelerando a IA com IBM Storage Scale e NVIDIA
Guia de implementação do IBM Storage Scale System 6000 com NVIDIA DGX SuperPOD
Próximas etapas

Saiba como as soluções de armazenamento da IBM podem ajudar você a modernizar para cargas de trabalho de IA de próxima geração, sem compromisso. Agende uma reunião com um representante do IBM Storage.
