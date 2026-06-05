O IBM Fusion oferece a flexibilidade e a autonomia necessárias para uma transição gradual e incremental para uma plataforma inteligente de dados de aplicações com arquitetura nativa híbrida, no seu próprio ritmo.
Migre do lock-in com fornecedores de VMs legadas e das restrições de licenciamento para um ambiente moderno que orquestra e automatiza diversas cargas de trabalho em uma única plataforma sem hypervisor.
Conteinerização pronta para uso e nativa do OpenShift que unifica VMs e contêineres em um único plano de controle com armazenamento unificado de nível empresarial, orquestração sem dificuldades e automação inteligente.
Implemente e escale data lakehouses e cargas de trabalho de análise com o IBM Fusion e o watsonx.data. Unifique silos de dados legados, acelere consultas em conjuntos de dados massivos e viabilize a portabilidade da nuvem híbrida.
Melhore a produtividade e a eficiência operacional desde o início, com automação integrada do Dia 2 e autoatendimento para modernizar ambientes existentes.
Reduza a complexidade operacional e o TCO consolidando infraestrutura, serviços de dados e tempos de execução de aplicações em uma única plataforma pronta para uso.
Opere com confiança usando resiliência integrada, controles de segurança e proteções de governança padronizados, automatizados e aplicados por padrão.
Dê suporte ao crescimento empresarial em escala com uma arquitetura elástica capaz de lidar com mais de 10.000 cargas de trabalho com confiança.
Forneça uma base nativa da nuvem executando máquinas virtuais e contêineres lado a lado, com um caminho confiável de VMs para Kubernetes.
Unifique dados estruturados e não estruturados em ambientes híbridos, otimizando preço e desempenho e aplicando governança consistente em escala.
Viabilize a modernização incremental adicionando recursos de dados, integração e automação sobre o Fusion, sem replataformar logo de início.
Opere e proteja aplicações de gerenciamento de ativos em uma plataforma moderna projetada para disponibilidade, automação e continuidade operacional.
Centralize o gerenciamento de chaves para aplicar criptografia em repouso consistente em armazenamento híbrido e Kubernetes, dando suporte a IA e análise em escala.
Habilite pipelines orientados por eventos para movimentação e preparação de dados em tempo real em aplicações, análises e fluxos de trabalho de IA.