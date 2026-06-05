Modernize suas aplicações com o IBM Fusion

Fusion como estratégia de produtividade

Orquestre e automatize VMs, contêineres e cargas de trabalho de IA em uma plataforma Red Hat OpenShift.

O IBM Fusion oferece a flexibilidade e a autonomia necessárias para uma transição gradual e incremental para uma plataforma inteligente de dados de aplicações com arquitetura nativa híbrida, no seu próprio ritmo.

Veja os detalhes: a folha de dados do Fusion mostra como transformar dados em vantagem
Uma plataforma inteligente de dados de aplicações. Muitas cargas de trabalho. Sem silos.
Óculos e cubos em degradê
Realoque, mude de plataforma e refatore suas VMs no seu próprio ritmo.

Migre do lock-in com fornecedores de VMs legadas e das restrições de licenciamento para um ambiente moderno que orquestra e automatiza diversas cargas de trabalho em uma única plataforma sem hypervisor.

 Supere as limitações centradas em VM
Vidro transparente com cores em degradê
Modernize suas aplicações com automação inteligente.

Conteinerização pronta para uso e nativa do OpenShift que unifica VMs e contêineres em um único plano de controle com armazenamento unificado de nível empresarial, orquestração sem dificuldades e automação inteligente.

 Descubra o caminho mais rápido para a conteinerização
Vidro transparente com cores em degradê
Acesse todos os seus dados para análise.

Implemente e escale data lakehouses e cargas de trabalho de análise com o IBM Fusion e o watsonx.data. Unifique silos de dados legados, acelere consultas em conjuntos de dados massivos e viabilize a portabilidade da nuvem híbrida.

 Descubra o poder do Fusion para Data Lakehouses →

Modernize no seu ritmo. Acelere seus resultados.

Cubo de vidro branco transparente dentro de cubos de vidro azul transparentes
Comece a modernizar desde o Dia 1.

Melhore a produtividade e a eficiência operacional desde o início, com automação integrada do Dia 2 e autoatendimento para modernizar ambientes existentes.

 Comece a modernizar
Cubo de vidro 3D em azul-petróleo, azul, verde e roxo
Simplifique as operações e reduza o TCO.

Reduza a complexidade operacional e o TCO consolidando infraestrutura, serviços de dados e tempos de execução de aplicações em uma única plataforma pronta para uso.

 Calcule seu TCO
Cubo azul abstrato
Incorpore resiliência e segurança desde a concepção.

Opere com confiança usando resiliência integrada, controles de segurança e proteções de governança padronizados, automatizados e aplicados por padrão.

 Veja as proteções integradas
Cubos e plataformas de vidro 3D em azul-petróleo, azul e roxo
Escale de forma incremental à medida que as cargas de trabalho evoluem.

Dê suporte ao crescimento empresarial em escala com uma arquitetura elástica capaz de lidar com mais de 10.000 cargas de trabalho com confiança.

 Explore como escalamos

Faça mais com o Fusion em todo o seu ecossistema.

Ícone do aplicativo OpenShift
Fusion + Red Hat OpenShift

Forneça uma base nativa da nuvem executando máquinas virtuais e contêineres lado a lado, com um caminho confiável de VMs para Kubernetes.

 Saiba mais
ibm_watsonx
Fusion + IBM watsonx.data

Unifique dados estruturados e não estruturados em ambientes híbridos, otimizando preço e desempenho e aplicando governança consistente em escala.

 Conheça a fundo
Alavanca de dados abstrata
Fusion + IBM Cloud Paks

Viabilize a modernização incremental adicionando recursos de dados, integração e automação sobre o Fusion, sem replataformar logo de início.

 Explorar a solução
Monitoramento remoto do Maximo Application Suite
Fusion + IBM Maximo

Opere e proteja aplicações de gerenciamento de ativos em uma plataforma moderna projetada para disponibilidade, automação e continuidade operacional.

 Leia o caso de uso
Logotipo do HashiCorp Vault
Fusion + HashiCorp Vault

Centralize o gerenciamento de chaves para aplicar criptografia em repouso consistente em armazenamento híbrido e Kubernetes, dando suporte a IA e análise em escala.

 Saiba mais sobre a integração
Logotipo da Confluent
Fusion + Confluent Kafka

Habilite pipelines orientados por eventos para movimentação e preparação de dados em tempo real em aplicações, análises e fluxos de trabalho de IA.

 Veja como funciona

Explore recursos para acelerar sua jornada de modernização de aplicações.

Consolide e otimize VMs para um desempenho resiliente e nativo da nuvem. Migre aplicações para ambientes conteinerizados com agilidade e controle. Explore tudo. Navegue pela biblioteca completa de recursos do Fusion.
Dê o próximo passo

Descubra como você pode aproveitar serviços de armazenamento e proteção de dados de nível empresarial com o IBM Fusion.