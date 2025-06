Aplique técnicas de análise e segmentação do comportamento do usuário, como análise de clusters e decision trees, para entender os fatores que influenciam a adoção de serviços governamentais digitais. A análise de dados de interação dos cidadãos, dados demográficos e tendências de uso dos serviços pode ajudar a identificar as principais motivações de engajamento e as barreiras à adoção no cenário digital. Essa abordagem baseada em dados melhora a acessibilidade e implementa campanhas de consciência direcionadas para promover a modernização.