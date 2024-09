Com o IBM® SPSS® Analytic Server, o IBM SPSS Modeler usa big data como fonte de modelagem preditiva. Juntos, eles viabilizam uma plataforma integrada de análise preditiva, usando dados de distribuições Hadoop e aplicativos Spark. Para otimizar o desempenho, transfira as funções analíticas para os dados. Acesse dados do Hadoop e combine-os com o RDBMS para expandir o acesso aos dados. Aplique processamento em tempo real e aprendizado de máquina para realizar análises mais profundas e acelerar os resultados — e reduzir a codificação e simplificar o desenvolvimento de algoritmos. A combinação também traz interfaces definidas, que simplificam a análise de big data para analistas e usuários corporativos.