Ofereça gerenciamento de categoria corporativa para executar aplicativos distribuídos e computação intensiva de dados em uma grade compartilhada e escalável
O software IBM Spectrum Symphony oferece um poderoso gerenciamento de categoria corporativa para executar aplicações distribuídas e computação intensiva de dados em uma grade compartilhada e escalável. Aumenta a velocidade de dezenas de aplicações paralelas para obter resultados mais rápidos e melhor utilização de todos os recursos disponíveis. Com o IBM Spectrum Symphony, é possível melhorar o desempenho de TI, reduzir custos e despesas de infraestrutura e atender rapidamente às demandas de negócios.
Obtenha rendimento e desempenho mais rápidos para aplicativos com computação intensiva de análise de dados para acelerar o tempo de obtenção de resultados.
Alcance melhores níveis de utilização de recursos controlando e otimizando a imensa capacidade computacional disponível em seus sistemas de computação técnica.
Reduza os custos de infraestrutura, desenvolvimento de aplicativos, implementação e gerenciamento, obtendo o controle de trabalhos em grande escala, análise de big data, aplicativos paralelos e infraestrutura de computação técnica.
Responda instantaneamente às demandas em tempo real por meio da consolidação de silos e do compartilhamento de recursos para que sejam usados em sua totalidade oferecendo melhor desempenho.
Analise, acesse e proteja dados com uma plataforma integrada.
Obtenha gerenciamento completo da carga de trabalho para ambientes HPC exigentes.
Faça previsões mais rápidas usando uma plataforma criada com arquitetura de malha de dados.