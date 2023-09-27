IBM Spectrum Symphony

Ofereça gerenciamento de categoria corporativa para executar aplicativos distribuídos e computação intensiva de dados em uma grade compartilhada e escalável

Introdução à IBM Cloud
Fundo em preto e azul

Visão geral

O software IBM Spectrum Symphony oferece um poderoso gerenciamento de categoria corporativa para executar aplicações distribuídas e computação intensiva de dados em uma grade compartilhada e escalável. Aumenta a velocidade de dezenas de aplicações paralelas para obter resultados mais rápidos e melhor utilização de todos os recursos disponíveis. Com o IBM Spectrum Symphony, é possível melhorar o desempenho de TI, reduzir custos e despesas de infraestrutura e atender rapidamente às demandas de negócios.  
Acelere o tempo de obtenção de resultados

Obtenha rendimento e desempenho mais rápidos para aplicativos com computação intensiva de análise de dados para acelerar o tempo de obtenção de resultados.
Recursos otimizados

Alcance melhores níveis de utilização de recursos controlando e otimizando a imensa capacidade computacional disponível em seus sistemas de computação técnica.
Redução de custos

Reduza os custos de infraestrutura, desenvolvimento de aplicativos, implementação e gerenciamento, obtendo o controle de trabalhos em grande escala, análise de big data, aplicativos paralelos e infraestrutura de computação técnica.
Ganhe agilidade

Responda instantaneamente às demandas em tempo real por meio da consolidação de silos e do compartilhamento de recursos para que sejam usados em sua totalidade oferecendo melhor desempenho.

Funcionalidades

Desenvolvedor programando em várias telas com diagramas de rede blockchain
Múltiplos esquemas de agendamento

Um esquema de agendamento adequado de compartilhamento com 10.000 níveis de prioridade pode ser usado para vários trabalhos em um único aplicativo. O agendamento preemptivo baseado em limites de recursos está disponível com o gerenciamento de alterações de tempo de execução. O agendamento multidimensional é suportado, com a capacidade de especificar a definição de slot para cada consumidor em termos de até quatro métricas de recursos personalizáveis.
Análise de tendências de computação em nuvem em um ambiente de escritório
Nuvem híbrida dinâmica

O IBM Spectrum Symphony á compatível com uma nuvem híbrida de HPC, permitindo que as cargas de trabalho sejam encaminhadas para várias nuvens e que os dados sejam preparados automaticamente a partir da nuvem ou para a nuvem. Além disso, os recursos consumidos na nuvem podem ser escalados automaticamente com base nas demandas das cargas de trabalho e nas políticas de agendamento. O IBM Spectrum Symphony está disponível para implementação totalmente automatizada no IBM Cloud.
Uma pessoa navegando em uma biblioteca virtual com livros digitais, destacando a acessibilidade e a conveniência da informação online
Modelo de compartilhamento de recursos

O modelo de compartilhamento de recursos no IBM Spectrum Symphony ajuda a reduzir as despesas com infraestrutura e os custos de gerenciamento. Permite que você implemente vários aplicativos heterogêneos na mesma grade compartilhada. Ao mesmo tempo, você pode preservar a propriedade da linha de negócios enquanto oferece garantias de nível de serviço.
Implementação integrada compatível com Hadoop MapReduce

A IBM Spectrum Symphony Advanced Edition inclui uma implementação do MapReduce compatível com Apache Hadoop otimizada para baixa latência, alta confiabilidade e compartilhamento de recursos. Usando esse recurso, você pode executar aplicativos Hadoop e não Hadoop na mesma infraestrutura distribuída compartilhada. A arquitetura multilocatária permite que vários mecanismos MapReduce sejam implementados em uma única infraestrutura compartilhada.
Analista de dados trabalhando em dashboard de análise de dados de negócios com gráficos, com KPI e métricas conectados ao banco de dados para finanças, operações, vendas e marketing de tecnologia
Compatível com diversos clusters e atualizações contínuas

A compatibilidade com diversos clusters permite que um conjunto de recursos abranja vários clusters e migre entre eles com base na necessidade. Uma única sessão pode ser executada em vários clusters, tanto localmente quanto na nuvem, com gerenciamento eficiente por meio de uma única interface.
Com atualizações contínuas, os administradores podem instalar e configurar facilmente uma versão mais recente do IBM Spectrum Symphony em substituição a uma versão mais antiga sem a necessidade de migração manual.
Engenheiro industrial técnico e gerente trabalhando e controlando robótica com software do sistema de monitoramento e ícone de conexão de rede do setor em tablet
IBM Spectrum Symphony em três edições

O IBM Spectrum Symphony está disponível em três edições, todas com arquitetura orientada a recursos de computação de baixa latência e alto desempenho, serviço ágil e agendamento de tarefas. As edições variam em escalabilidade de um ou dois hosts para o Developer Edition, até 5.000 hosts e 128.000 núcleos para o Advanced Edition, sua melhor opção para aplicativos de computação intensiva de dados e computação distribuída, incluindo o Hadoop MapReduce. A Standard Edition oferece desempenho e escalabilidade de categoria corporativa.
Desenvolvedor programando em várias telas com diagramas de rede blockchain
Múltiplos esquemas de agendamento

Um esquema de agendamento adequado de compartilhamento com 10.000 níveis de prioridade pode ser usado para vários trabalhos em um único aplicativo. O agendamento preemptivo baseado em limites de recursos está disponível com o gerenciamento de alterações de tempo de execução. O agendamento multidimensional é suportado, com a capacidade de especificar a definição de slot para cada consumidor em termos de até quatro métricas de recursos personalizáveis.
Análise de tendências de computação em nuvem em um ambiente de escritório
Nuvem híbrida dinâmica

O IBM Spectrum Symphony á compatível com uma nuvem híbrida de HPC, permitindo que as cargas de trabalho sejam encaminhadas para várias nuvens e que os dados sejam preparados automaticamente a partir da nuvem ou para a nuvem. Além disso, os recursos consumidos na nuvem podem ser escalados automaticamente com base nas demandas das cargas de trabalho e nas políticas de agendamento. O IBM Spectrum Symphony está disponível para implementação totalmente automatizada no IBM Cloud.
Uma pessoa navegando em uma biblioteca virtual com livros digitais, destacando a acessibilidade e a conveniência da informação online
Modelo de compartilhamento de recursos

O modelo de compartilhamento de recursos no IBM Spectrum Symphony ajuda a reduzir as despesas com infraestrutura e os custos de gerenciamento. Permite que você implemente vários aplicativos heterogêneos na mesma grade compartilhada. Ao mesmo tempo, você pode preservar a propriedade da linha de negócios enquanto oferece garantias de nível de serviço.
Implementação integrada compatível com Hadoop MapReduce

A IBM Spectrum Symphony Advanced Edition inclui uma implementação do MapReduce compatível com Apache Hadoop otimizada para baixa latência, alta confiabilidade e compartilhamento de recursos. Usando esse recurso, você pode executar aplicativos Hadoop e não Hadoop na mesma infraestrutura distribuída compartilhada. A arquitetura multilocatária permite que vários mecanismos MapReduce sejam implementados em uma única infraestrutura compartilhada.
Analista de dados trabalhando em dashboard de análise de dados de negócios com gráficos, com KPI e métricas conectados ao banco de dados para finanças, operações, vendas e marketing de tecnologia
Compatível com diversos clusters e atualizações contínuas

A compatibilidade com diversos clusters permite que um conjunto de recursos abranja vários clusters e migre entre eles com base na necessidade. Uma única sessão pode ser executada em vários clusters, tanto localmente quanto na nuvem, com gerenciamento eficiente por meio de uma única interface.
Com atualizações contínuas, os administradores podem instalar e configurar facilmente uma versão mais recente do IBM Spectrum Symphony em substituição a uma versão mais antiga sem a necessidade de migração manual.
Engenheiro industrial técnico e gerente trabalhando e controlando robótica com software do sistema de monitoramento e ícone de conexão de rede do setor em tablet
IBM Spectrum Symphony em três edições

O IBM Spectrum Symphony está disponível em três edições, todas com arquitetura orientada a recursos de computação de baixa latência e alto desempenho, serviço ágil e agendamento de tarefas. As edições variam em escalabilidade de um ou dois hosts para o Developer Edition, até 5.000 hosts e 128.000 núcleos para o Advanced Edition, sua melhor opção para aplicativos de computação intensiva de dados e computação distribuída, incluindo o Hadoop MapReduce. A Standard Edition oferece desempenho e escalabilidade de categoria corporativa.

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