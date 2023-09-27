A compatibilidade com diversos clusters permite que um conjunto de recursos abranja vários clusters e migre entre eles com base na necessidade. Uma única sessão pode ser executada em vários clusters, tanto localmente quanto na nuvem, com gerenciamento eficiente por meio de uma única interface.

Com atualizações contínuas, os administradores podem instalar e configurar facilmente uma versão mais recente do IBM Spectrum Symphony em substituição a uma versão mais antiga sem a necessidade de migração manual.