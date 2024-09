O IBM® Spectrum MPI é uma implementação de alto desempenho e qualidade de produção da Message Passing Interface (MPI). Ele acelera o desempenho das aplicações em ambientes de computação distribuídos. E fornece uma interface portátil familiar baseada no MPI de código aberto. Ele vai além do Open MPI e adiciona alguns recursos exclusivos, como recursos avançados de afinidade de CPU, seleção dinâmica de bibliotecas de interface, integrações superiores do gerenciador de carga de trabalho e melhor desempenho. O IBM Spectrum MPI é compatível com uma série de plataformas, interconexões e sistemas operacionais padrão do setor, o que garante que aplicações paralelas sejam executadas em praticamente qualquer lugar.