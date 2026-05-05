Acelere a expansão da IA e das cargas de trabalho com as aplicações e os serviços de sua escolha, todos operando dentro do ambiente soberano.
Um ecossistema de infraestrutura, produtos e serviços de parceiros incluindo computação, armazenamento, rede e serviços gerenciados que se integram ao IBM Sovereign Core para viabilizar ambientes escaláveis, projetados desde a origem para atender a requisitos de soberania.
Opções de aceleração por CPU/GPU para inferência soberana e carga de trabalho computacional intensiva em zonas de fronteira controladas.
Parceiro de entrega e serviços gerenciados que permite implementação soberana, operações e alinhamento de conformidade regional.
Parceiro de entrega e serviços gerenciados que permite implementação soberana, operações e alinhamento de conformidade regional.
Plataforma de gerenciamento de dados local baseada em código aberto integrada a sistemas de análise de dados, possibilitando o processamento de dados seguro, compatível e soberano em ambientes controlados.
Um banco de dados SQL distribuído e resiliente, projetado para escalabilidade global e forte consistência em ambientes soberanos.
Aceleração de hardware e opções de plataforma que suportam IA soberana e necessidades de infraestrutura em ambientes controlados.
Computação que melhora a privacidade utilizando criptografia homomórfica para permitir análises seguras sem expor dados de texto simples.
Distribuição Enterprise PostgreSQL para implementações soberanas que exigem compatibilidade e controles operacionais.
A tecnologia global e a parceria de serviços gerenciados oferecem infraestrutura pronta para soberania, operações e transformação em conformidade com as regulamentações.
Oferece computação confidencial enraizada em hardware, garantindo que dados, modelos e carga de trabalho de IA permaneçam protegidos em todos os momentos.
Opção de inferência de LLM de peso aberto para inclusão em ambiente soberano e alinhada aos requisitos soberanos concentrados na UE.
Banco de dados NoSQL baseado em documentos com forte suporte a temas para aplicações soberanas e esquemas flexíveis.
Oferece proteção avançada contra ameaças em linha, segmentação granular e prevenção de ataques em tempo real para garantir a segurança da carga de trabalho soberana e atender aos rigorosos requisitos de conformidade e residência de dados.
Um SQL Database distribuído de alto desempenho permitindo análise em tempo real e transações para computação intensiva de dados soberana carga de trabalho.
Um portfólio de software e serviços da IBM que se integra ao IBM Sovereign Core para ampliar as operações de IA, segurança, conformidade e plataforma em um ambiente soberano.
BI e relatórios Enterprise com implementação em contêineres para dashboards governados e relatórios soberanos.
Plataforma de streaming Kafka conteinerizada para pipelines de eventos no ambiente soberano e integração soberana em tempo real.
Banco de dados relacional Enterprise para confiabilidade transacional, desempenho e persistência operacional de nível soberana.
Serviços de consultoria e entrega para instalação, migração e integração de conformidade.
Gerenciamento do ciclo de vida dos dados para arquivamento, retenção e tratamento de dados corporativos confidenciais em conformidade com as normas.
Data Replication para sincronizar conjuntos de dados entre áreas soberanas, preservando a soberania e os controles.
Segredos gerenciados pelo cliente e armazenamento de chaves que permanecem totalmente em ambiente soberano para cargas de trabalho soberanas.
Aplicação de identidade na borda com suporte à federação e à integração de IAM de tenants para controle de acesso soberano.
Tempo de execução de inferência de IA em ambiente soberano para implementar, servir e monitorar modelos no Sovereign Core.
Gerenciamento de dados em ambiente soberano para armazenamento lakehouse, governança e padrões de acesso prontos para carga de trabalho.
Integração de dados em ambiente soberano para construção de pipelines seguros, transformação e movimentação de dados operacionais.
Inteligência de lakehouse em ambiente soberano para descoberta governada, linhagem e análise confiável de dados prontos para uso.
Governança de IA em ambiente soberano para controles de conformidade, auditabilidade de modelos e gerenciamento do ciclo de vida regulamentado.
Um ecossistema de tecnologias de código aberto alinhadas ao IBM Sovereign Core para oferecer flexibilidade, transparência e portabilidade em ambientes soberanos de IA e nuvem.
Mecanismo de busca e análise em texto completo para indexação, consultas e casos de uso de observabilidade dentro dos limites de soberania.
IAM de código aberto e autenticação para identidade soberana, federação e aplicação de políticas de acesso.
Kit de ferramentas toolkit para criar fluxo de trabalho de IA soberana, declarando explicitamente as dependências externas.
Banco de dados relacional compatível com MySQL com forte postura de abertura e adequado para implementações soberanas.
Banco de dados de vetores em área soberana, possibilitando pesquisa RAG, incorporação de armazenamento e desempenho de recuperação de IA soberana.
Banco de dados relacional de código aberto amplamente adotado para cargas de trabalho soberanas, com ferramentas padrão e portabilidade.
Cache e armazenamento de dados em memória para aceleração de desempenho soberano, sessões e cargas de trabalho de baixa latência.