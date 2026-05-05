Um ecossistema de infraestrutura, produtos e serviços de parceiros incluindo computação, armazenamento, rede e serviços gerenciados que se integram ao IBM Sovereign Core para viabilizar ambientes escaláveis, projetados desde a origem para atender a requisitos de soberania.

AMD Opções de aceleração por CPU/GPU para inferência soberana e carga de trabalho computacional intensiva em zonas de fronteira controladas.

ATOS Parceiro de entrega e serviços gerenciados que permite implementação soberana, operações e alinhamento de conformidade regional.

Cegeka Parceiro de entrega e serviços gerenciados que permite implementação soberana, operações e alinhamento de conformidade regional.

Cloudera Plataforma de gerenciamento de dados local baseada em código aberto integrada a sistemas de análise de dados, possibilitando o processamento de dados seguro, compatível e soberano em ambientes controlados.

CockroachDB Um banco de dados SQL distribuído e resiliente, projetado para escalabilidade global e forte consistência em ambientes soberanos.

Dell Aceleração de hardware e opções de plataforma que suportam IA soberana e necessidades de infraestrutura em ambientes controlados.

Tecnologia de dualidade Computação que melhora a privacidade utilizando criptografia homomórfica para permitir análises seguras sem expor dados de texto simples.

EDB (EnterpriseDB) Distribuição Enterprise PostgreSQL para implementações soberanas que exigem compatibilidade e controles operacionais.

Tecnologia HCL A tecnologia global e a parceria de serviços gerenciados oferecem infraestrutura pronta para soberania, operações e transformação em conformidade com as regulamentações.

Intel Oferece computação confidencial enraizada em hardware, garantindo que dados, modelos e carga de trabalho de IA permaneçam protegidos em todos os momentos.

Mistral Opção de inferência de LLM de peso aberto para inclusão em ambiente soberano e alinhada aos requisitos soberanos concentrados na UE.

MongoDB Banco de dados NoSQL baseado em documentos com forte suporte a temas para aplicações soberanas e esquemas flexíveis.

Palo Alto Networks Oferece proteção avançada contra ameaças em linha, segmentação granular e prevenção de ataques em tempo real para garantir a segurança da carga de trabalho soberana e atender aos rigorosos requisitos de conformidade e residência de dados.