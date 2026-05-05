Catálogo do ecossistema IBM Sovereign Core

Acelere a expansão da IA e das cargas de trabalho com as aplicações e os serviços de sua escolha, todos operando dentro do ambiente soberano.

Círculos de tamanhos diferentes sobre fundo azul em grade
Ofertas de parceiros

Um ecossistema de infraestrutura, produtos e serviços de parceiros incluindo computação, armazenamento, rede e serviços gerenciados que se integram ao IBM Sovereign Core para viabilizar ambientes escaláveis, projetados desde a origem para atender a requisitos de soberania.
AMD

Opções de aceleração por CPU/GPU para inferência soberana e carga de trabalho computacional intensiva em zonas de fronteira controladas.

Acelerador de hardware/IA
ATOS

Parceiro de entrega e serviços gerenciados que permite implementação soberana, operações e alinhamento de conformidade regional.

Provedor de serviços de TI
Cegeka

Parceiro de entrega e serviços gerenciados que permite implementação soberana, operações e alinhamento de conformidade regional.

Provedor de serviços de TI
Cloudera

Plataforma de gerenciamento de dados local baseada em código aberto integrada a sistemas de análise de dados, possibilitando o processamento de dados seguro, compatível e soberano em ambientes controlados.

Gerenciamento de dados
CockroachDB

Um banco de dados SQL distribuído e resiliente, projetado para escalabilidade global e forte consistência em ambientes soberanos.

Banco de dados
Dell

Aceleração de hardware e opções de plataforma que suportam IA soberana e necessidades de infraestrutura em ambientes controlados.

Acelerador de hardware/IA
Tecnologia de dualidade

Computação que melhora a privacidade utilizando criptografia homomórfica para permitir análises seguras sem expor dados de texto simples.

Privacidade/Criptografia
EDB (EnterpriseDB)

Distribuição Enterprise PostgreSQL para implementações soberanas que exigem compatibilidade e controles operacionais.

Banco de Dados (Postgres)
Tecnologia HCL

A tecnologia global e a parceria de serviços gerenciados oferecem infraestrutura pronta para soberania, operações e transformação em conformidade com as regulamentações.

Provedor de serviços de TI
Intel

Oferece computação confidencial enraizada em hardware, garantindo que dados, modelos e carga de trabalho de IA permaneçam protegidos em todos os momentos.

Acelerador de hardware/IA
Mistral

Opção de inferência de LLM de peso aberto para inclusão em ambiente soberano e alinhada aos requisitos soberanos concentrados na UE.

Modelo LLM
MongoDB

Banco de dados NoSQL baseado em documentos com forte suporte a temas para aplicações soberanas e esquemas flexíveis.

Banco de dados
Palo Alto Networks

Oferece proteção avançada contra ameaças em linha, segmentação granular e prevenção de ataques em tempo real para garantir a segurança da carga de trabalho soberana e atender aos rigorosos requisitos de conformidade e residência de dados.

Segurança
SingleStore

Um SQL Database distribuído de alto desempenho permitindo análise em tempo real e transações para computação intensiva de dados soberana carga de trabalho.

Banco de dados
Ofertas da IBM

Um portfólio de software e serviços da IBM que se integra ao IBM Sovereign Core para ampliar as operações de IA, segurança, conformidade e plataforma em um ambiente soberano.
Cognos Analytics

BI e relatórios Enterprise com implementação em contêineres para dashboards governados e relatórios soberanos.

BI/Relatórios
Confluent

Plataforma de streaming Kafka conteinerizada para pipelines de eventos no ambiente soberano e integração soberana em tempo real.

Streaming/Kafka
Db2

Banco de dados relacional Enterprise para confiabilidade transacional, desempenho e persistência operacional de nível soberana.

Banco de dados
Expert Labs

Serviços de consultoria e entrega para instalação, migração e integração de conformidade.

Serviços
Optim

Gerenciamento do ciclo de vida dos dados para arquivamento, retenção e tratamento de dados corporativos confidenciais em conformidade com as normas.

Data Lifecycle
Replicação

Data Replication para sincronizar conjuntos de dados entre áreas soberanas, preservando a soberania e os controles.

Data Replication
Vault (HashiCorp)

Segredos gerenciados pelo cliente e armazenamento de chaves que permanecem totalmente em ambiente soberano para cargas de trabalho soberanas.

Gerenciamento de segredos
Verificar

Aplicação de identidade na borda com suporte à federação e à integração de IAM de tenants para controle de acesso soberano.

Gerenciamento de acesso e identidade
watsonx.ai

Tempo de execução de inferência de IA em ambiente soberano para implementar, servir e monitorar modelos no Sovereign Core.

Inferência de IA/ML
watsonx.data

Gerenciamento de dados em ambiente soberano para armazenamento lakehouse, governança e padrões de acesso prontos para carga de trabalho.

Gerenciamento de dados
watsonx.data integration

Integração de dados em ambiente soberano para construção de pipelines seguros, transformação e movimentação de dados operacionais.

Integração de dados
Inteligência do watsonx.data

Inteligência de lakehouse em ambiente soberano para descoberta governada, linhagem e análise confiável de dados prontos para uso.

Plataforma de dados
watsonx.gov

Governança de IA em ambiente soberano para controles de conformidade, auditabilidade de modelos e gerenciamento do ciclo de vida regulamentado.

Governança de IA

Ofertas de código aberto

Um ecossistema de tecnologias de código aberto alinhadas ao IBM Sovereign Core para oferecer flexibilidade, transparência e portabilidade em ambientes soberanos de IA e nuvem.
Elasticsearch

Mecanismo de busca e análise em texto completo para indexação, consultas e casos de uso de observabilidade dentro dos limites de soberania.

Pesquisa/Análise de dados
Keycloak

IAM de código aberto e autenticação para identidade soberana, federação e aplicação de políticas de acesso.

Gerenciamento de acesso e identidade
LangGraph

Kit de ferramentas toolkit para criar fluxo de trabalho de IA soberana, declarando explicitamente as dependências externas.

IA agêntica
MariaDB

Banco de dados relacional compatível com MySQL com forte postura de abertura e adequado para implementações soberanas.

RDBMS
Milvus

Banco de dados de vetores em área soberana, possibilitando pesquisa RAG, incorporação de armazenamento e desempenho de recuperação de IA soberana.

Vetor DB
MySQL

Banco de dados relacional de código aberto amplamente adotado para cargas de trabalho soberanas, com ferramentas padrão e portabilidade.

RDBMS
Redis

Cache e armazenamento de dados em memória para aceleração de desempenho soberano, sessões e cargas de trabalho de baixa latência.

Cache/Armazenamento de dados
Próximas etapas

Veja como manter o controle, comprovar a conformidade e governar a IA no seu ambiente soberano.

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