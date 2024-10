Atualmente, as organizações estão reformulando suas redes com tecnologias mais recentes, como Wi-Fi de última geração, SD-WAN, SDN, multicloud, 5G e outros para apoiar seus roteiros de transformação digital. No entanto, acompanhar os KPIs desses novos elementos de rede física e virtual para saber quando tudo está normal e, mais importante, quando não está, é uma tarefa quase impossível.

O IBM® SevOne® Network Performance Management (NPM) foi projetado para atender a esse desafio. Como plataforma de monitoramento de rede mais abrangente e dimensionável do setor, oferece os recursos modernos de coleta, análise e integração necessários para transformar dados brutos de desempenho de rede em insights práticos e em tempo real.