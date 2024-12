Para conquistar novos clientes, os MSPs precisam de um conjunto econômico de ofertas em níveis para geração de relatórios, alertas e monitoramento de tecnologias corporativas, aliado a uma solução capaz de disponibilizar ofertas de serviços mais avançadas e personalizadas para oferecer um catálogo de serviços mais abrangente. O IBM® SevOne oferece um pacote abrangente de serviços, do SD-WAN à observabilidade na nuvem pública, como AWS e Azure, além de observabilidade no local para Wi-Fi, campus, data center SD, filial/WFH e ACI, todos concebidos para auxiliar no mundo multinuvem híbrido centrado em aplicações em que as empresas estão inseridas.