Protege todo o sistema contra ataques maliciosos, assegurando o acesso a componentes críticos, como o bootloader, o carregador de imagens do sistema e a interface do Joint Test Action Group (JTAG).

Reconhecimento da máquina virtual

O SAN48C-6 oferece visibilidade de todas as máquinas virtuais que acessam LUNs de armazenamento no tecido. Este recurso é oferecido com marcação do Identificador de Máquina Virtual (VMID) em cada quadro do Fibre Channel.