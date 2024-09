O IBM Storage Networking SAN16C-R é a próxima geração de switches tipo C altamente flexíveis, parte do IBM Storage Networking, líder do setor. Com formato compacto e recursos avançados, esse switch é a solução ideal para SANs departamentais e de filiais remotas; além de SANs de grande escala, em conjunto com diretores tipo C do IBM Storage Networking.

O SAN16C-R vem com até 12 portas de canal de fibra de 32 Gbps, quatro portas de serviços de armazenamento IP 1/10, duas de 25 e uma de 40 GbE em um formato fixo de 1RU. O switch também conecta redes de canal de fibra nativas existentes, protegendo os investimentos já feitos nas redes de armazenamento. A licença do pacote de aplicativos SAN Extension over IP é padrão nas duas portas fixas de serviços de armazenamento IP 1/10 GbE, possibilitando recursos como Fibre Channel over IP (FCIP) e compactação no switch sem a necessidade de outras licenças.