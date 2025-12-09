O IBM Gen7 Fibre Channel é a infraestrutura moderna de rede de armazenamento para armazenamento de missão crítica, permitindo que as organizações realizem uma SAN autônoma de autoaprendizagem, auto-otimização e autocorreção. Ele combina análise de dados poderosa e recursos avançados de automação para acelerar o acesso a dados, adaptar-se aos requisitos em evolução e impulsionar operações de negócios sempre ativas.

Os produtos IBM Storage Networking SAN512B-7 e SAN256B-7 Directors com tecnologia Gen7 Fibre Channel e Fabric Vision são o bloco de construção fundamental para realizar a SAN autônoma para o data centers sob demanda. A latência ultrabaixa e a largura de banda da porta de até 64Gb/s fornecem o mais alto nível de desempenho para cargas de trabalho NVMe. Com confiabilidade comprovada por data center, escalabilidade perfeita, análise integrada e automação, eles maximizam o desempenho, a produtividade e a eficiência dos investimentos e recursos de armazenamento.