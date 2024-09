O tempo é um fator essencial durante um ataque que envolva ameaças avançadas, ameaças internas, ransomware, malware, phishing, atividades suspeitas e outras ameaças cibernéticas. Os recursos de automação do QRadar SOAR foram criados para economizar tempo na triagem e reduzir a curva de aprendizado dos novos analistas. Com mais de 300 integrações e suporte a padrões abertos, o QRadar SOAR traz ferramentas eficazes de resposta a incidentes que automatizam as ações de contenção para minimizar o alcance do impacto.

Depois que os analistas analisam um incidente e reúnem mais contexto e informações, é possível atualizar o tipo de incidente de um caso do QRadar SOAR. As ações relevantes são preenchidas automaticamente na lista de tarefas, orientando o analista pelo processo de resposta a incidentes.

As integrações com ferramentas de segurança de terceiros ajudam os analistas a agir com mais rapidez, melhorando os fluxos de trabalho e reduzindo a quantidade de alternâncias manuais entre as aplicações no processo de RI. O IBM App Exchange (link fora de ibm.com) fornece informações sobre centenas de integrações para o QRadar SOAR, ajudando sua equipe a otimizar a resposta a incidentes de segurança.