O IBM® Power® Solution Editions for Healthcare ajuda você a gerenciar e proteger dados digitais de saúde, facilitar decisões orientadas por dados, reduzir riscos, cortar custos e aumentar a eficiência. Transforme suas operações com soluções que combinam as tecnologias IBM Power com aplicações ISV líderes do setor que atendem às necessidades exclusivas das organizações de saúde.