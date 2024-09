IBM Sterling Partner Engagement Manager

Do ponto de vista da IBM, estabelecer uma relação de negócios com um parceiro inclui três considerações.

1) As atividades de integração necessárias para configurar um novo parceiro ou um novo documento com um parceiro existente.

2) Uma abordagem "contínua" para gerenciar o relacionamento

3) Oferecer à equipe de linha de negócios e aos parceiros o autoatendimento necessário para acabar com a dependência de TI.

Para compreender melhor a abordagem da IBM para aliviar as dificuldades de integração, as funcionalidades do PEM e a arquitetura do PEM, leia esta visão geral técnica do IBM® Sterling Partner Engagement.