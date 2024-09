O Supply Chain Intelligence Add-on for IBM Sterling® Order Management oferece visibilidade abrangente da cadeia de suprimentos de ponta a ponta, integrando sem dificuldades dados de fontes diferentes. Essa visibilidade aprimorada permite a antecipação proativa de interrupções e estratégias de resposta ágeis, melhorando significativamente a resiliência da sua cadeia de suprimentos. Depois de obter visibilidade em todas essas fontes de dados, você pode aplicar regras de negócios para identificar prontamente discrepâncias e desafios no ciclo de pedidos e remessas, assim como disparidades entre o desempenho planejado e o real.



A extensão também oferece a capacidade de atualizar para módulos de aplicação adicionais, liberando recursos poderosos, como rastreabilidade da procedência do produto, relatórios de pegada de carbono do produto e gerenciamento de emissões de fornecedores.