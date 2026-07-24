O IBM® InfoSphere Optim Archive é uma solução escalável que pode ajudar sua organização a gerenciar e apoiar estratégias de arquivamento de banco de dados. Controle os volumes crescentes de dados e os custos de armazenamento associados, melhore o desempenho das aplicações e minimize os riscos associados à retenção e conformidade de dados.
As ferramentas de gerenciamento ajudam a consolidar ou aposentar aplicativos legados e redundantes. O arquivamento acelera as atualizações de aplicativos, reduzindo a quantidade de dados a serem migrados.
O Optim Archive permite aplicar políticas de negócios que regem a retenção, o acesso e o descarte de dados. Com uma política de retenção, você pode excluir dados arquivados com confiança quando a retenção precisar expirar.
Ao aplicar recursos avançados de arquivamento para dados estruturados, o InfoSphere Optim Archive oferece melhor controle de dados e ajuda a reduzir os custos de manutenção e armazenamento de hardware.
Para reduzir ainda mais os custos, você pode armazenar dados históricos ou de referência off-line em fita ou outros dispositivos de armazenamento de longo prazo. Isso permite que você proteja objetos de negócios arquivados para fins de conformidade regulamentar.
O acesso independente ajuda a eliminar a necessidade de manter aplicações ou versões de origem. Ele também permite que os usuários vejam, consultem e relatem dados em arquivos utilizando métodos e ferramentas de geração de relatórios padrão do setor.
O arquivo Optim produz relatórios de processos de archive, delete e restore (arquivar, excluir e armazenar) que apresentam informações detalhadas sobre conexões de banco de dados, acesso, rendimento de dados, uso de índice e outras estatísticas relevantes.
Níveis para cada classe ou temperatura de dados para você poder atingir com constância as metas de desempenho da aplicação e do data warehouse. Defina níveis de serviço apropriados para dados atuais (quentes), dados de relatórios (quentes) e dados históricos (frios).
Como uma única solução escalável, o InfoSphere Optim Archive oferece suporte a aplicativos, tecnologias de banco de dados e sistemas operacionais comumente usados.