IBM InfoSphere Optim Archive

Ajude a reduzir os custos de hardware, armazenamento e manutenção arquivando ou retirando dados históricos de aplicativos e sistemas
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Uma pessoa navegando em uma biblioteca virtual com livros digitais, destacando a acessibilidade e conveniência da informação on-line.

Capacidades de arquivamento para alcançar resultados de negócios

O IBM® InfoSphere Optim Archive é uma solução escalável que pode ajudar sua organização a gerenciar e apoiar estratégias de arquivamento de banco de dados. Controle os volumes crescentes de dados e os custos de armazenamento associados, melhore o desempenho das aplicações e minimize os riscos associados à retenção e conformidade de dados.

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Aprimorar o gerenciamento do ciclo de vida dos dados

As ferramentas de gerenciamento ajudam a consolidar ou aposentar aplicativos legados e redundantes. O arquivamento acelera as atualizações de aplicativos, reduzindo a quantidade de dados a serem migrados.
Programas de conformidade de retenção de dados

O Optim Archive permite aplicar políticas de negócios que regem a retenção, o acesso e o descarte de dados. Com uma política de retenção, você pode excluir dados arquivados com confiança quando a retenção precisar expirar.

 
Controle e gerencie o crescimento dos dados

Ao aplicar recursos avançados de arquivamento para dados estruturados, o InfoSphere Optim Archive oferece melhor controle de dados e ajuda a reduzir os custos de manutenção e armazenamento de hardware.
Reduza o risco e controle os custos

Para reduzir ainda mais os custos, você pode armazenar dados históricos ou de referência off-line em fita ou outros dispositivos de armazenamento de longo prazo. Isso permite que você proteja objetos de negócios arquivados para fins de conformidade regulamentar.
Métodos de acesso independentes de aplicativos

O acesso independente ajuda a eliminar a necessidade de manter aplicações ou versões de origem. Ele também permite que os usuários vejam, consultem e relatem dados em arquivos utilizando métodos e ferramentas de geração de relatórios padrão do setor.
Relatórios baseados em consumo

O arquivo Optim produz relatórios de processos de archive, delete e restore (arquivar, excluir e armazenar) que apresentam informações detalhadas sobre conexões de banco de dados, acesso, rendimento de dados, uso de índice e outras estatísticas relevantes.
Estabelecer níveis de serviço distintos

Níveis para cada classe ou temperatura de dados para você poder atingir com constância as metas de desempenho da aplicação e do data warehouse. Defina níveis de serviço apropriados para dados atuais (quentes), dados de relatórios (quentes) e dados históricos (frios).
Suporte para ambientes empresariais

Como uma única solução escalável, o InfoSphere Optim Archive oferece suporte a aplicativos, tecnologias de banco de dados e sistemas operacionais comumente usados.

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