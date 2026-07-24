Gerencie os dados a partir dos requisitos até a retirada para melhorar a agilidade dos negócios e reduzir custos
As soluções IBM InfoSphere Optim™ gerenciam dados desde os requisitos até a retirada. Elas turbinam o desempenho, capacitam a colaboração e melhoram o controle nos aplicativos, bancos de dados e plataformas. Ao gerenciar adequadamente os dados ao longo de toda vida útil, as organizações ficam mais bem preparadas para apoiar as metas comerciais com menos riscos.
Arquive os dados dos aplicativos desativados e registros de transações históricas. Ao mesmo tempo, dê acesso contínuo aos dados para consulta e geração de relatórios de acordo com as normas de retenção.
Expanda os dados para os aplicativos, bancos de dados, sistemas operacionais e plataformas de hardware, a fim de proteger seus ambientes de teste, acelerar os ciclos de lançamento e reduzir custos.
Use recursos comprovados de gestão do ciclo de vida dos dados, maximizando o valor comercial dos ambientes de data warehouse e big data graças à gestão do crescimento dos dados e à redução do TCO.
A falta de arquivamento dos dados pode prejudicar o desempenho dos sistemas empresariais de missão crítica. Resolva na origem os problemas no crescimento dos dados; melhore a eficiência; e minimize os riscos associados à gestão dos dados estruturados ao longo de toda a vida útil.
Extraia dados nos sistemas e bancos de dados em ambientes de teste para testes rápidos de software, sem prejudicar a integridade dos testes.
Proteja dados confidenciais que não são de produção, utilizando uma variedade de técnicas de mascaramento em bancos de dados, aplicações e sistemas.
Descomissione e arquive aplicativos e os respectivos dados para reduzir custos e riscos no armazenamento, sem abrir mão dos dados necessários.