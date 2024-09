O IBM Open XL C/C++ for Linux on Power incorpora totalmente a infraestrutura do compilador Clang e LLVM para C/C++, para que você possa aproveitar a combinação da tecnologia de código aberto e a força da IBM na tecnologia de otimização do compilador. O LLVM é uma estrutura de compilação de código aberto mantida ativamente por uma grande comunidade de desenvolvimento, com suporte a várias arquiteturas e linguagens de programação. O Clang faz parte da infraestrutura do compilador LLVM que fornece um front-end de linguagem e uma infraestrutura de ferramentas para o projeto LLVM.

A infraestrutura do IBM Open XL C/C++ for Linux on Power permite que você se beneficie da linguagem C/C++ moderna, incluindo recursos C++17, otimizações LLVM comuns e compatibilidade com o GCC Compiler.

Compiladores legados IBM XL C/C++ for Linux ainda estão disponíveis para uso.