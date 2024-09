Segurança de API avançada da Noname para a IBM

As APIs desempenham um papel crítico em impulsionar a transformação ao facilitar a integração de aplicativos e sistemas de software, possibilitando uma troca contínua de dados. Isso levou a uma explosão no uso de APIs, com uma recente pesquisa de opinião mostrando que a organização média tem 15.564 APIs em uso e uma taxa de crescimento de 201% ao longos dos últimos 12 meses.¹

No entanto, com a crescente prevalência de APIs, surgem maiores oportunidades para problemas relacionados à segurança, especialmente quando as APIs não são gerenciadas ou protegidas adequadamente. Isso inclui ataque de agentes maliciosos para descobrir as vulnerabilidades de APIs, um dos principais vetores de ataque para aplicativos da web. Embora os gateways de API e os firewalls de aplicativos da Web ofereçam um nível de segurança, muitos setores e empresas estão começando a exigir recursos de segurança adicionais adaptados às suas APIs para superar os agentes de ameaças do futuro.

A IBM, líder em gerenciamento de API e gateways de aplicativos, está estabelecendo uma colaboração com a Noname Security, líder em segurança de API, para fornecer recursos avançados de segurança de API. Esta solução conjunta proporcionará novos níveis de confiança na segurança.